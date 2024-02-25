台南鹽水蜂炮遶境 聖母廟焰火齊發

台南熱鬧慶元宵，2天2夜的鹽水蜂炮遶境活動是疫後規模最大，許多民眾全副武裝體驗「槍林彈雨」快感，也有輕裝的遊客趕緊閃避，傳出零星燒燙傷、火警案例，昨晚起進入高潮，鹽水國中操場有4座各60萬支蜂炮城先後炸射。另，正統鹿耳門聖母廟昨辦迎春牛，晚間360度環廟煙火秀，遊客直呼「好美、好壯觀」。

今年鹽水蜂炮的炮城估計逾400座，估計超過7成集中在昨天燃放，路邊販售安全帽、手套、外套等裝備的攤販出現排隊人龍，人手一組準備上陣；高雄來的莊姓男子帶妻小，戴上全罩式安全帽、全副武裝體驗，喊「希望愈炸愈發啦」。

有民眾認為，今年蜂炮猛烈，連攤商老闆都被射，「躲沒路（台語指難以閃避）」；另發生不少件民眾被認為離炮城過近「擋炮」，遭驅趕，幸好無進一步衝突。

鹽水武廟遶境陣頭晚間近7點從武廟前出發，分5條遶境路線，吸引大批人全身包緊緊跟隨，當點燃數以萬支蜂炮，瞬間「咻咻咻！」聲響，有人躲更遠、不少人趨前樂在其中；鹽水國中操場集中施放區，高空焰火齊發，隨即4座各60萬支蜂炮城先後炸射。

安南區土城正統鹿耳門聖母廟的「2024年元宵花火迎春牛」，市長黃偉哲上午在東門城迎春門主持迎春禮，隨即迎春禮踩街嘉年華；晚間春牛踩街隊伍出發，返回聖母廟後，迎來活動高潮「鞭春讚」鞭春牛、搶春牛，由於大批信眾相爭搶春牛，讓廟方數度大喊「不要打架」指揮秩序，而搶到春牛的民眾則笑得相當開心。

隨後由廟方人員在廟埕前舉行啟炮儀式，360度環廟煙火秀先照亮夜空，數萬發煙火、蜂炮輪番上陣，掀起另一波活動高潮；聖母廟表示，今年煙火主題為「媽祖賜福龍保佑」，3次高空施放焰火，中間穿插兩階段的蜂炮施放，過程中焰火呈現媽祖圖騰、特效設計、風火輪及立柱等特色，希望讓每名遊客都能親眼捕捉驚喜片刻，展現最美的效果。