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一周來第2起！南市再傳禽流感 今撲殺逾1萬2千隻雞

聯合報／ 記者謝進盛莊曜聰／台南即時報導
南市再傳禽流感，今撲殺逾1萬2千隻，也是一周來第二起，業者及農政單位都繃緊神經。圖 ／南市農業局動保處提供提供
南市再傳禽流感，今撲殺逾1萬2千隻，也是一周來第二起，業者及農政單位都繃緊神經。圖 ／南市農業局動保處提供提供

台南市佳里區一處土雞場傳出禽流感，農業局動保處今天緊急撲殺逾1萬2千隻，也是一周來第二起，而近日溫差大，更是禽流感好發高峰期，農政單位更是繃緊神經因應。

台南市政府農業局動保處今晚發布新聞稿指出，21日接獲佳里區一養土雞業者通報場內黑羽土雞有異常死亡情形，當天立即派員至現場進行移動管制及疫情調查，並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，動保處24日完成撲殺1萬2794隻，全數運至焚化爐銷燬，並進行全場消毒。

據知，佳里區一處養雞場本月16日才傳出疑罹患禽流感，南市農業局動保處獲通報採樣出爐，確定為H5N1亞型高病原性禽流感，20日緊急執行撲殺1萬零16隻，今再度傳出，業者都相當關切。

動保處表示，已強化禽流感各項防疫措施，擴大養禽場禽流感監測採樣範圍，將針對撲殺場周邊半徑1公里內9場養禽場實施採樣監測，1-3公里內40場禽場訪視查核並發放消毒水，另實施案例禽場關聯場採樣監測，同時加強化製場死亡化製數量異常管控，回溯調查是否有疫情，稽查化製車輛清潔消毒，並持續派遣消毒車加強高風險區周邊公共區域消毒頻度，將環境中之潛在病毒降到最低。

動保處指出，近日早晚冷涼溫差大，動保處提醒養禽業者提高警覺加強防疫工作，適時開啟禽舍保溫及通風設備，以降低家禽緊迫，嚴格人車管制，人員、車輛（包括運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）及器具進出也應澈底消毒，並修補禽舍防鳥圍網破洞，避免家禽與候（野）鳥接觸。

台南 疫情 禽流感

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