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越晚越熱鬧！台南鹽水蜂炮入夜狂炸 民眾全副武裝盼「越炸越發」

聯合報／ 記者謝進盛莊曜聰／台南即時報導
台南鹽水蜂炮今晚在武廟前啟跑，炸裂鹽水夜空，越晚越熱鬧。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮今晚在武廟前啟跑，炸裂鹽水夜空，越晚越熱鬧。記者謝進盛／攝影

2天2夜的台南鹽水蜂炮遶境廟會活動今晚進入最高潮，一座座炮城陸續狂炸，許多民眾全副武裝體驗「槍林彈雨」快感，蜂炮炸裂聲響畫破夜空，鹽水小鎮有如不夜城，越晚越熱鬧。

今年鹽水蜂炮估計逾400座，是疫情後最大規模，估計有超過7成集中在今天燃放，熱鬧的陣頭更在今凌晨2點多才回到武廟。

遶境陣頭一早又出發，晚上更是重頭戲，今晚7點多從武廟前出發「收炮」，分成5條遶境路線，大都在鹽水市區，沿途吸引大批遊客全身包透透尾隨犁蜂炮，瞬間點燃數以千支蜂炮齊發發出「咻咻咻！」聲響，不少人迅速掩蔽抱頭鼠竄；也有全副武裝遊客，不畏蜂炮趨前一起犁蜂炮，跳躍著身體，樂在其中。

「希望越炸越發啦！」遠從高雄來的莊先生中午帶著妻小欣賞月津港燈節，傍晚闔家來到武廟前目睹多座炮城炸射，戴上全罩式全副武裝的他笑說，今年沒有疫情干擾且隔天周日又放假，更可無後顧之憂，體驗瘋狂炸射刺激快感，盼關聖帝君庇護闔家平安。

台南鹽水蜂炮今晚在武廟前啟跑，炸裂鹽水夜空，越晚越熱鬧。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮今晚在武廟前啟跑，炸裂鹽水夜空，越晚越熱鬧。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮今晚在武廟前啟跑，炸裂鹽水夜空，越晚越熱鬧。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮今晚在武廟前啟跑，炸裂鹽水夜空，越晚越熱鬧。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮今晚在武廟前啟跑，炸裂鹽水夜空，越晚越熱鬧。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮今晚在武廟前啟跑，炸裂鹽水夜空，越晚越熱鬧。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮今晚在武廟前啟跑，炸裂鹽水夜空，越晚越熱鬧。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮今晚在武廟前啟跑，炸裂鹽水夜空，越晚越熱鬧。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮今晚在武廟前啟跑，炸裂鹽水夜空，越晚越熱鬧。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮今晚在武廟前啟跑，炸裂鹽水夜空，越晚越熱鬧。記者謝進盛／攝影

台南 疫情 遶境 陣頭 鹽水蜂炮

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