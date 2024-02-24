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影／雲林吃飯擔現場擠爆！近10萬人開吃 體現傳統民俗精神

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣無形文化資產馬鳴山鎮安宮五年千歲「元宵平安遶境吃飯擔」今年在東勢鄉復興村三和宮舉行，近十萬人湧進會場，氣氛熱鬧歡騰。記者陳苡葳／攝影
雲林縣無形文化資產馬鳴山鎮安宮五年千歲「元宵平安遶境吃飯擔」今年在東勢鄉復興村三和宮舉行，近十萬人湧進會場，氣氛熱鬧歡騰。記者陳苡葳／攝影

雲林縣無形文化資產馬鳴山鎮安宮五年千歲「元宵平安遶境吃飯擔」是當地特色民俗，每年元宵節時迎請十二王爺出巡遶境褒忠鄉與東勢鄉5股14庄，消除瘴癘、冀保安寧，村民為感念神恩，自發性準備飯擔宴請陣頭與隨香隊伍享用，成為地方流傳許久的傳統文化，今年由東勢鄉復興村輪值，活動今在三和宮登場，羊肉湯、油飯及炒米粉等食物排排放，場面壯觀且香氣四溢，眾人歡天喜地共度小過年。

馬鳴山鎮安宮是台灣重要王爺信仰中心，也是全台少數擁有五年千歲吃飯擔及五年千歲五年大科兩項文化資產的廟宇；五年千歲五年大科2019年登錄國家重要民俗，五年千歲元宵平安遶境吃飯擔則因已有逾百年歷史，2014年登錄雲林縣無形文化資產，與「北天燈」、「南蜂炮」並列為台灣三大元宵民俗廟會活動。

縣長張麗善表示，吃飯擔源於清朝年間，當時瘟疫橫行，於是在元宵節迎請五年千歲十二王爺出巡遶境驅除瘟疫，村民為酬神則準備飯擔，提供陣頭和隨香隊伍食用，慰勞其辛苦也象徵呷平安，今年活動由東勢鄉復興村主辦，因各股每5年按序輪值，該村距離上一次主辦已隔15年。

今有近10萬人湧進三和宮旁的活動會場，炮聲隆隆、陣頭表演不間斷，羊肉湯、油飯、炒米粉及肉包、肉羹、鹹菜鴨等多樣陣頭菜整齊擺放，在張麗善、馬鳴山鎮安宮主委章金樹等人齊聲倒數「5、4、3、2、1」後全員開吃，小過年氣氛被炒熱到最高點。

縣府文化觀光處表示，明天下午4點半至晚上9點半在崙背水汴頭崇賢寺還有一場元宵節慶活動；下午4點半起「跌米籮」體驗、DIY竹編、詔安藝術表演及美食饗宴，晚上8點10分至9點半卜米籮占卜問農事。

立委劉建國（右二）、雲林縣議員蔡永富（左一）及東勢鄉長張健福（左二）、行政院聯合服務中心執行長許根尉（右一）扛飯擔進會場。記者陳苡葳／攝影
立委劉建國（右二）、雲林縣議員蔡永富（左一）及東勢鄉長張健福（左二）、行政院聯合服務中心執行長許根尉（右一）扛飯擔進會場。記者陳苡葳／攝影
雲林縣無形文化資產馬鳴山鎮安宮五年千歲「元宵平安遶境吃飯擔」今年在東勢鄉復興村三和宮舉行，上萬人湧進會場，氣氛熱鬧歡騰。記者陳苡葳／攝影
雲林縣無形文化資產馬鳴山鎮安宮五年千歲「元宵平安遶境吃飯擔」今年在東勢鄉復興村三和宮舉行，上萬人湧進會場，氣氛熱鬧歡騰。記者陳苡葳／攝影
來自雲林縣東勢鄉月眉楊姓村民分享，傳統吃飯擔必須「蹲著」呷平安。記者陳苡葳／攝影
來自雲林縣東勢鄉月眉楊姓村民分享，傳統吃飯擔必須「蹲著」呷平安。記者陳苡葳／攝影
雲林縣議會議長黃凱（左二）、立委張嘉郡（左三）、縣長張麗善（左四）及馬鳴山鎮安宮主委章金樹（中）等人扛飯擔進會場。記者陳苡葳／攝影
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雲林縣無形文化資產馬鳴山鎮安宮五年千歲「元宵平安遶境吃飯擔」今年在東勢鄉復興村三和宮舉行，十二王爺出巡遶境5股14庄後，「吃飯擔」接續在廟旁田地登場。記者陳苡葳／攝影
雲林縣無形文化資產馬鳴山鎮安宮五年千歲「元宵平安遶境吃飯擔」今年在東勢鄉復興村三和宮舉行，十二王爺出巡遶境5股14庄後，「吃飯擔」接續在廟旁田地登場。記者陳苡葳／攝影

元宵節 張麗善 文化資產 陣頭

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