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驚！台糖廠五分車噴蒸氣？嘉縣拚觀光火車頭上裝上這個
為推動嘉縣蒜頭糖廠五分車觀光，大嘉義觀光工廠協會與台糖公司異業合作，在五分車的火車頭上裝上冷研探索館所產製的乾冰，今天在糖廠車站亮相首航，火車鳴笛噴出蒸氣吸引遊客目光直呼，五分車升級成乾冰蒸汽火車，很有傳統蒸汽火車的感覺。
「真的太有創意了！」縣長翁章梁說，立委蔡易餘對嘉義縣未來觀光擁許多創新想法，五分車一定會成功，因華泰名品outlet將新建，火車行駛路線從高鐵到故宮等沿線，將成很夯旅遊路線，現在累積量能隨著嘉義的發展漸漸整體帶動起來。
嘉義觀光工廠協會理事長洪笙凱表示，立委蔡易餘日前發想出將縣內觀光工廠與五分車結合的構想，希望藉由彼此的行銷，將嘉義觀光一起向前推進，這次由10多間觀光工廠一起和台糖合作，除增乾冰蒸汽火車外，五分車廂外也都加入每間觀光工廠的行銷文宣。
「這蒸氣是絕對沒有汙染的！」立委蔡易餘表示，蒸汽火車是許多鄉親小時候的回憶，他與台糖公司、觀光工廠發想，將五分車做成蒸汽火車的模樣，排除汙染問題，發想出用乾冰做出蒸汽火車的意象，異業合作下，呈現製糖文化及推動嘉義觀光工廠的品牌。
蔡易餘說，五分蒸汽火車，採用乾冰煙霧，以無空汙的方式還原蒸汽火車意象，目前乾冰煙霧尚在規畫階段，將盡速完工；另外五分車列車現在已加設一節餐車廂，未來遊客能在車上邊吃觀光工廠美食，邊欣賞沿途田園美景。的文化深度小旅行饗宴。
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