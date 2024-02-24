雲林長青食堂傳「無故未到」恐取消補助 縣府：沒硬性規定

雲林縣長青食堂開辦至今頗受好評，最近卻傳出縣府要求落實共餐，長輩多次無故未到恐取消補助，引起想取餐回家的長輩不滿，縣府社會處表示，長青食堂的本意是鼓勵長輩透過共餐，促進社會互動、延緩老化，長輩若身體不適或特殊原因，仍可申請送餐，並未硬性規定。

雲林縣府補助65歲以上長者每餐30元（中、低收入戶60元）設置長青食堂，鼓勵長輩共餐，目前全縣已有169處，用餐人數逾1.5萬人，近日傳出縣府要求落實共餐，若長輩未到食堂多次，恐取消補助資格，部分長輩認為共餐有感染傳染病風險，希望能取餐或送餐在家食用。

社會處副處長陳怡君表示，長青食堂的初衷是希望長輩可以走出家門，促進公共參與，甚至培養社區力量、延緩老化，疫情後有一些聲音希望可以拿回家吃，這段時間一直積極的輔導，希望大家在回歸到疫情之前共餐的習慣。

「長青食堂不是便當店」，社會處長林文志表示，長青食堂的設置就是要鼓勵長輩增進社會互動，不希望被當成便當店，買完就走，因為現在用餐的人數多，審計室多次要求落實查核，縣府目前以輔導方式鼓勵長輩到食堂共餐，並沒有任何硬性規定，例如簽到。

林文志說，若長輩身體不適或有特殊狀況，都可申請送餐，保有彈性空間，但各食堂送餐名額規定不可超過10%，目前核實的人數都是依據意願調查為主。

縣長張麗善表示，長青食堂是要鼓勵大家走出來一起用餐，透過共餐讓樂齡中心、關懷據點一併實施，針對長輩的需求沒有硬性的規定，但鼓勵大家都走出來，一起享受用餐的樂趣。