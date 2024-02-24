嘉義新港奉天宮元宵媽祖遶境 年輕人街舞轎前跳起來

嘉義縣新港奉天宮媽祖元宵遶境今天盛大登場，廟前街面人潮擁擠，在縣長翁章梁、立委陳冠廷、奉天宮董事長何達煌及大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人8點半齊點燃起馬炮，隨著炮聲巨響，眾人團拜，恭請開台媽祖神尊上轎展開遶境。

縣長翁章梁說，今年首度結合年輕人的創意與活力在遶境前結合街舞元素，讓廟會在莊嚴舊有的儀式外，多了青春活潑的氣息，相信媽祖將庇佑所有鄉親，帶給大家平安與福氣。

新港奉天宮一年一度的元宵節遶境活動，集結鄉內街面各宮廟及各社團，包括舞鳳軒百年北管、新港奉天宮元極舞、新港國小表演小小北管及古民國小表演宋江陣等傳統民俗藝陣。

民政處表示，新港奉天宮媽祖元宵遶境，藉由宗教的交流及力量，讓各宮廟傳統特殊文化能夠充分展現，更有著淨化人心、活耀、創新與傳承的重要目標與意義。