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嘉義新港奉天宮元宵媽祖遶境 年輕人街舞轎前跳起來

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣新港奉天宮媽祖元宵遶境今天盛大登場，首度結合年輕人創意街舞元素，讓廟會多了青春活力。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港奉天宮媽祖元宵遶境今天盛大登場，首度結合年輕人創意街舞元素，讓廟會多了青春活力。圖／嘉義縣政府提供

嘉義新港奉天宮媽祖元宵遶境今天盛大登場，廟前街面人潮擁擠，在縣長翁章梁、立委陳冠廷、奉天宮董事長何達煌及大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人8點半齊點燃起馬炮，隨著炮聲巨響，眾人團拜，恭請開台媽祖神尊上轎展開遶境。

縣長翁章梁說，今年首度結合年輕人的創意與活力在遶境前結合街舞元素，讓廟會在莊嚴舊有的儀式外，多了青春活潑的氣息，相信媽祖將庇佑所有鄉親，帶給大家平安與福氣。

新港奉天宮一年一度的元宵節遶境活動，集結鄉內街面各宮廟及各社團，包括舞鳳軒百年北管、新港奉天宮元極舞、新港國小表演小小北管及古民國小表演宋江陣等傳統民俗藝陣。

民政處表示，新港奉天宮媽祖元宵遶境，藉由宗教的交流及力量，讓各宮廟傳統特殊文化能夠充分展現，更有著淨化人心、活耀、創新與傳承的重要目標與意義。

嘉義新港奉天宮歷史悠久，廟內保留歷代文物與珍貴的民間信仰文化資產，恭奉「開台媽祖」渡台三百多年來，經歷不同朝代、地理環境變遷，為在地居民及全球廣大媽祖信徒的精神信仰中心。

嘉義縣新港奉天宮媽祖元宵遶境今天盛大登場，縣長翁章梁、立委陳冠廷、奉天宮董事長何達煌及大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人8點半齊點燃起馬炮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港奉天宮媽祖元宵遶境今天盛大登場，縣長翁章梁、立委陳冠廷、奉天宮董事長何達煌及大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人8點半齊點燃起馬炮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港奉天宮媽祖元宵遶境今天盛大登場，眾人團拜後，恭請開台媽祖神尊上轎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港奉天宮媽祖元宵遶境今天盛大登場，眾人團拜後，恭請開台媽祖神尊上轎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港奉天宮媽祖元宵遶境今天盛大登場，縣長翁章梁等人出席為新港奉天宮媽祖抬轎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港奉天宮媽祖元宵遶境今天盛大登場，縣長翁章梁等人出席為新港奉天宮媽祖抬轎。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 媽祖 新港奉天宮 遶境

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