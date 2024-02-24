「華麗計程車行」首播創高收視率 私房景點帶動來嘉旅行熱潮

LINE TV、華視首度攜手合作全新劇集「華麗計程車行」，18日晚間10點首播2集，創下每集收看時數平均長達38分鐘，45歲至54歲觀看群眾收視高達1.14，瞬間收視最高點更達1.4，LINE TV全平台日榜直衝第三名、登頂Netflix台灣節目第一名，開出亮眼收視紅盤。

隨劇集強力放送，嘉義火車站、噴水池圓環、射日塔、百年東市場等知名地標場景透過社群強力放送，引起話題，熟悉場景也讓不少嘉義在地劇迷備感親切。

劇中華麗計程車行地點，取景緊鄰森鐵軌道國華里杏福檜樂福利協會巷弄長照站，運將們在此不少溫馨逗趣互動，載客經典地點「噴水池圓環」以空拍、運將視角等不同身姿呈現，劇迷不論是否來過嘉市，都會對標誌性地標有耳目一新感受。

協助劇組拍攝、出借巷弄長照站的國華里長葉勝利說，劇集籌拍過程，透過小說作者陳俊文介紹，讓劇組看見這棟超過60年、檜木建成的老屋。劇組搭景重現這棟老屋質樸、溫暖氣息，劇集熱播，原先只有長輩共餐據點成為熱門打卡景點。

市府觀新處長張婉芬說，華麗計程車行劇集以嘉義藝術家陳澄波畫作開場，帶出木業興盛年代，有「全島第一摩登車站」美譽的嘉義火車站、嘉義公園、中央噴水圓環及嘉市街道。劇中還有阿里山林鐵文化景觀。