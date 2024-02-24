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「華麗計程車行」首播創高收視率 私房景點帶動來嘉旅行熱潮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右四）去年探班感謝華麗計程車行拍片演員。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（右四）去年探班感謝華麗計程車行拍片演員。圖／嘉市府提供

LINE TV、華視首度攜手合作全新劇集「華麗計程車行」，18日晚間10點首播2集，創下每集收看時數平均長達38分鐘，45歲至54歲觀看群眾收視高達1.14，瞬間收視最高點更達1.4，LINE TV全平台日榜直衝第三名、登頂Netflix台灣節目第一名，開出亮眼收視紅盤。

隨劇集強力放送，嘉義火車站、噴水池圓環、射日塔、百年東市場等知名地標場景透過社群強力放送，引起話題，熟悉場景也讓不少嘉義在地劇迷備感親切。

劇中華麗計程車行地點，取景緊鄰森鐵軌道國華里杏福檜樂福利協會巷弄長照站，運將們在此不少溫馨逗趣互動，載客經典地點「噴水池圓環」以空拍、運將視角等不同身姿呈現，劇迷不論是否來過嘉市，都會對標誌性地標有耳目一新感受。

協助劇組拍攝、出借巷弄長照站的國華里長葉勝利說，劇集籌拍過程，透過小說作者陳俊文介紹，讓劇組看見這棟超過60年、檜木建成的老屋。劇組搭景重現這棟老屋質樸、溫暖氣息，劇集熱播，原先只有長輩共餐據點成為熱門打卡景點。

市府觀新處長張婉芬說，華麗計程車行劇集以嘉義藝術家陳澄波畫作開場，帶出木業興盛年代，有「全島第一摩登車站」美譽的嘉義火車站、嘉義公園、中央噴水圓環及嘉市街道。劇中還有阿里山林鐵文化景觀。

華麗計程車呈現嘉市小城地景魅力，不少畫面取景自在地人私房景點。炮仗花牆位在農試所外牆，現在正是炮仗花盛放季節，劇中運將們常去的雜貨店，充滿懷舊氣息，將人拉回1970年代，雜貨店就在嘉義火車站的後站，也值得一訪。

《華麗計程車行》曹佑寧（左）與黃冠智飾演兄弟檔。圖／LINE TV提供
《華麗計程車行》曹佑寧（左）與黃冠智飾演兄弟檔。圖／LINE TV提供
嘉義市地標噴水池圓環成為華麗計程車行劇中景點。圖／嘉市府提供
嘉義市地標噴水池圓環成為華麗計程車行劇中景點。圖／嘉市府提供
《華麗計程車行》拍片地點取景緊鄰森鐵軌道國華里杏福檜樂福利協會巷弄長照站，左起主要演員黃冠智、郭子乾、楊麗音、曹佑寧。圖／嘉市府提供
《華麗計程車行》拍片地點取景緊鄰森鐵軌道國華里杏福檜樂福利協會巷弄長照站，左起主要演員黃冠智、郭子乾、楊麗音、曹佑寧。圖／嘉市府提供

嘉義 火車站 計程車

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