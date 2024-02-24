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嘉市資源垃圾場大火未落實分類疑禍首 環保局：不定時破袋檢查

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市資源垃圾暫置場大火未落實易燃物分類疑禍首，環保局即日起將不定時家戶破袋檢查，圖為資源回收宣導活動。圖／嘉市環保局提供
嘉市資源垃圾暫置場大火未落實易燃物分類疑禍首，環保局即日起將不定時家戶破袋檢查，圖為資源回收宣導活動。圖／嘉市環保局提供

嘉義市湖子內區段徵收環保用地資源垃圾暫置場，日前大火延燒5小時撲滅，製造濃煙惡臭，引發隔壁嘉縣長翁章梁、立委蔡易餘追究。環保局說，春節資源回收量爆增，起火原因疑夾雜鋰電池、打火機等易受熱物品起火，將加強監控管制措施，避免災害。

為落實垃圾分類，環保局持續以多元化管道辦理資源回收宣導教育活動，落實垃圾分類及資源回收，並將不定時進行家戶垃圾破袋檢查。環保局發現，手機幾乎人手一機，使用壽命到或故障不用的鋰電池，數量多，未做好分類，天熱易起火。

環保局說，高壓容器、電池、打火機屬資源回收物，應獨立打包並交付資源回收車回收，另容器中可能含有易燃氣體或有機溶劑等氣體，如遇到高溫及壓縮易造成危險事故，呼籲民眾丟棄高壓容器前，應先「確認用盡、獨立打包、加註警語、交付資收」等4步驟，以確保回收人員及自身安全。

環保局將媒合大賣場、回收商、連鎖超市等處提供高壓容器、鋰電池等物質回收，或獨立交由清潔隊資源回收車收運，提供民眾多元回收管道。

嘉市從2005年1月1日起始推動「垃圾強制分類」政策，均以輔導為主，未強制執行，自2006年7月1日起實施「垃圾強制分類檢查」，將資源回收物丟到垃圾車者開罰1200元！環保局即日起將不定時進行家戶垃圾破袋檢查。

嘉市資源垃圾暫置場大火未落實易燃物分類疑禍首，環保局即日起將不定時家戶破袋檢查。圖／嘉市環保局提供
嘉市資源垃圾暫置場大火未落實易燃物分類疑禍首，環保局即日起將不定時家戶破袋檢查。圖／嘉市環保局提供
嘉義市湖子內區段徵收環保用地資源垃圾暫置場，日前大火延燒5小時撲滅，未發生火警前空拍照。圖／讀者提供
嘉義市湖子內區段徵收環保用地資源垃圾暫置場，日前大火延燒5小時撲滅，未發生火警前空拍照。圖／讀者提供

嘉義 垃圾分類 資源回收 高溫

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