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台南新化大目降十八嬈、擔飯擔明登場 紀錄片連線觀賞

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新化大目降十八嬈、擔飯擔明登場，民眾參觀前可以先到廟裡掃描觀看紀錄片了解宗教文化背景緣由，外地民眾也可上網觀賞。圖／新化數位機會中心提供
台南新化大目降十八嬈、擔飯擔明登場，民眾參觀前可以先到廟裡掃描觀看紀錄片了解宗教文化背景緣由，外地民眾也可上網觀賞。圖／新化數位機會中心提供

台南市新化區公所與新化朝天宮、大坑聖母宮明後兩天舉辦傳承百年有趣的「大目降民俗十八嬈」、「大坑擔飯擔」活動。新化大新國小數位機會中心為這兩項在地特有宗教民俗文化拍攝紀錄片，讓民眾了解背景緣由，可到廟裡掃描QR Code觀賞。沒辦法到場參觀的各地民眾，也可上「國家文化資產網」搜尋這2部紀錄影片

新化大坑聖母宮明天中午及晚上各辦一場「吃飯擔」；朝天宮後天25日上午6點至下午4點舉辦大目降十八嬈民俗遶境。

教育部補助崑山科大輔導新化大新國小設置數位機會中心，崑大輔導員李瑋盈表示，為讓民眾參與時能更瞭解民俗活動的背景及由來，在新化觀音亭、清水寺、上帝廟、武安宮、太子宮、朝天宮、護安宮等7間廟宇提供「傳承百年的人情味-這一鍋飯」及「十八嬈蜘蛛精大鬧大目降」2部影片連結，民眾到廟中只要掃瞄QR-code就能連結觀看紀錄影片，也可上「國家文化資產網」搜尋觀看。

大新國小校長王建智表示，新化數位機會中心記錄典藏在地文化，5年來拍攝「新化蟀哥逗熱鬧」早期豐榮里鬥蟋蟀鄉土娛樂活動紀錄、「摺疊過去-邁向未來」新化果菜市場搬遷、「新化三香微旅行」新化米香、餅香、胭脂香在地風味等5部影音，提供新化各國中小學作為認識家鄉數位教材，影片也有助推動在地經濟軟實力。

台南新化大目降十八嬈、擔飯擔明登場，民眾參觀前可以先到廟裡掃描觀看紀錄片了解宗教文化背景緣由，外地民眾也可上網觀賞。圖／新化數位機會中心提供
台南新化大目降十八嬈、擔飯擔明登場，民眾參觀前可以先到廟裡掃描觀看紀錄片了解宗教文化背景緣由，外地民眾也可上網觀賞。圖／新化數位機會中心提供
台南新化大目降十八嬈、擔飯擔明登場，民眾參觀前可以先到廟裡掃描觀看紀錄片了解宗教文化背景緣由，外地民眾也可上網觀賞。圖／新化數位機會中心提供
台南新化大目降十八嬈、擔飯擔明登場，民眾參觀前可以先到廟裡掃描觀看紀錄片了解宗教文化背景緣由，外地民眾也可上網觀賞。圖／新化數位機會中心提供

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