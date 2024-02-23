雲林斗六SDGs永續主題徵件繪本 參賽作品逾半數未切主題

雲林縣斗六市公所今年以SDGs永續發展目標舉辦「世界共好，有你！有我！」繪本徵件，今天舉行頒獎典禮及交流分享會，社會組銅獎、學生組金獎從缺，評審表示徵件作品在畫技、媒材、表現形式足夠優秀，但逾半數作品因無切題未入選，對永續發展目標的認識不夠深入，相當可惜。

斗六繪本徵件比賽邁入第九年，今年學生與社會組投稿136件，社會組金獎得獎作品「水想」由鄭辰穎、徐堂智共同創作，以「水」的觀點視角來切入故事，評審一致認同插畫表現技法純熟，是完成度頗高的科普作品；銀獎作品則是由陳加芸、陳柏蓉共同作品「微光垃圾島」奪下，畫面成功呈現反烏托邦與無汙染天然環境的對比。

社會組銅獎作品從缺，並另外增設「入選」四名，獲獎作品有葉明珏「小土找到了」、曹家鳳「好好愛地球」、董明妮「虎你換換店」、邱語清「樹嗚屋」；以及「潛力獎」一名，由王文州的「抖抖愛歌唱」榮獲。

學生組作品金獎從缺，銀獎則由林冠蓉、鄭琬靜共同創作「大地沉鬱」獲獎，作品運用繪畫與拼貼的技巧，讓畫面具有強大的張力；另一組銀獎作品「吃飽太閒那就吃剛剛好」由吳箴言榮獲，幽默逗趣的畫風與減少廚餘的內容相輔相成；銅獎作品則由作者郭品均「消失的回家路」榮獲，以光害的主題突出，構圖與美術風格成熟且討喜。增額「入選」作品四名，分別由陳膺中、張庭嫣、彭宇婕、林芳如、蔣多明、林宥安共同作品「water」、吳孟珊「不能去的另一端」、林家瑄、林恩慈共同作品「特例不獨行」、郭采婕「給出去一點」獲獎。

評審黃惠玲表示，這次參賽的作品中逾半數都未切合主題，部分作品以自我成長為題，以為符合SDGs中的優質教育，但優質教育的精神是確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習，類似不符主題的作品不少，參賽者說故事的能力相較去年整體作品略失水準。

她也發現很多參賽者對於永續發展目標的認識也很淺碟，停留在淨灘、撿垃圾，完成的作品就像是制式的宣導摺頁，故事無法感人，永續發展目標的人文社會關懷較少被觸及到，非常可惜。