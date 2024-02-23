雲林斗六外環道人行道改善逾7公里將完工 斗六市長：陣痛期已過
內政部國土管理署補助雲林縣斗六市公所進行「外環道路及周邊環境整體提升」，目前工程接近完工，改善人行道長度約7公里，縣長張麗善今天到場會勘，她認同以人為本的人行道設計，但縣內古坑鄉、西螺鎮路幅相較斗六外環道小，人行道完工後反造成當地交通混亂，建議內政部應因地制宜評估。
斗六市公所獲國土署補助3.1億元，去年二月開始進行外環道路及周邊環境提升計畫，打造舒適的人行活動空間與建立安全道路，第一、二期施作範圍是北祥街到西平路，近日即將完工、第三期大學路到成功路口施工進度60%、第四期西平路到雲林溪北岸已於上月完工。
斗六外環道施工前行人通行空間遭周邊商家占用，植栽綠帶因樹穴隆起造成人行道鋪面不平整，增加行人通行困難，缺乏停車空間，民眾易將車輛停放人行道，斗六市長林聖爵表示，這次透過工程將路口縮減、增設行人庇護島、人行停等區放大、路口行穿線退縮、人行道拓寬兼停車及公共設施帶，改善人行道長度逾7公里。
市公所公用課長孫旺田表示，這次工程不僅包括道路改善，還考慮到寬頻、瓦斯等公用管線的更新，以避免未來三年內重複開挖，並在12處危險路口架設26支雙向全景攝影機，確保用路人安全。
林聖爵表示，一開始民眾誤以為車道縮減、用路人習慣未改變的陣痛期已過，以人為本的街道設計近日陸續獲得肯定，但沿線從公正派出所至雲林國中仍有3公里未串連，希望縣政府能協助，縣府將於本月29日現勘。
斗六市代會主席胡克勤說，彰化縣昨晚發生國小三姊弟穿越斑馬線時被車子撞飛，仍在搶救，行人安全的提升刻不容緩，感謝市公所為用路人的安全努力。
張麗善今天實際體驗在完工後的人行道散步，她表示，以人為本的街道設計不僅提升用路人的安全，也提升整個市容，但各鄉鎮的狀況不一，西螺、古坑因路幅較小，完工後的行人步道反而造成當地用路人抱怨，國土署又因在保固期內無法補助修正，縣府持續協調溝通，希望中央未來在增加行人步道的同時，也能夠因地制宜評估規畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言