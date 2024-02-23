雲林斗六外環道人行道改善逾7公里將完工 斗六市長：陣痛期已過

內政部國土管理署補助雲林縣斗六市公所進行「外環道路及周邊環境整體提升」，目前工程接近完工，改善人行道長度約7公里，縣長張麗善今天到場會勘，她認同以人為本的人行道設計，但縣內古坑鄉、西螺鎮路幅相較斗六外環道小，人行道完工後反造成當地交通混亂，建議內政部應因地制宜評估。

斗六市公所獲國土署補助3.1億元，去年二月開始進行外環道路及周邊環境提升計畫，打造舒適的人行活動空間與建立安全道路，第一、二期施作範圍是北祥街到西平路，近日即將完工、第三期大學路到成功路口施工進度60%、第四期西平路到雲林溪北岸已於上月完工。

斗六外環道施工前行人通行空間遭周邊商家占用，植栽綠帶因樹穴隆起造成人行道鋪面不平整，增加行人通行困難，缺乏停車空間，民眾易將車輛停放人行道，斗六市長林聖爵表示，這次透過工程將路口縮減、增設行人庇護島、人行停等區放大、路口行穿線退縮、人行道拓寬兼停車及公共設施帶，改善人行道長度逾7公里。

市公所公用課長孫旺田表示，這次工程不僅包括道路改善，還考慮到寬頻、瓦斯等公用管線的更新，以避免未來三年內重複開挖，並在12處危險路口架設26支雙向全景攝影機，確保用路人安全。

林聖爵表示，一開始民眾誤以為車道縮減、用路人習慣未改變的陣痛期已過，以人為本的街道設計近日陸續獲得肯定，但沿線從公正派出所至雲林國中仍有3公里未串連，希望縣政府能協助，縣府將於本月29日現勘。

斗六市代會主席胡克勤說，彰化縣昨晚發生國小三姊弟穿越斑馬線時被車子撞飛，仍在搶救，行人安全的提升刻不容緩，感謝市公所為用路人的安全努力。