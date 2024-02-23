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台南伯公文化小旅行 走訪少數保留用客語交流的聚落

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市客委會推出伯公文化小旅行。圖／台南市客委會提供
台南市客委會推出伯公文化小旅行。圖／台南市客委會提供

農曆2月是最接地氣的「那個男人」生日，客家鄉親都稱祂為「伯公」(bagˋ gungˊ)，台南市政府客家事務委員會將於伯公聖誕前夕，3月10日推出「伯公文化小旅行」，帶領民眾走訪白河客底聚落，參與祝壽祈福儀式及食伯公福活動，一同分享伯公的福氣。活動將於2月26日上午9點起開放報名至額滿為止。

客委會表示，客家人以「伯公」來稱祖父的哥哥，也有家族中的大家長之意。農業社會下，土地公是與生活最親近的地方神祇，護佑一方安定、五穀豐收，如諺語「田頭田尾土地公」所說，所以客家朋友也以「伯公」來稱呼土地公。

台南市客委會表示，台南是客家先民在大航海時代渡過黑水溝登陸後踏入台灣土地的門戶之一，在白河、楠西、東山都有早期客家移居的歷史痕跡。如今白河崎內里還有多戶人家可以用流利的客語交談。

這次小旅行不僅能在白河最早創建的土地公廟「客庄內福呂府」用客家傳統祭典儀式幫伯公慶生，走訪張鑑公祠及張婆太祠、李家菸樓及草店大埔宋屋，還能欣賞季節限定美景林初埤木棉花以及製作客家紅粄，讓民眾從伯公信仰，認識臺南客家最接地氣的文化活動。

祭典儀式後的食福饗宴，邀請美濃著名的總鋪師阿海師，推出「筍乾滷豬腳」、「客家冬瓜高麗菜封」、「客家小炒」、「蘿蔔肉丸湯」、「樹子炒野蓮」、「薑絲炒大腸」等客家傳統美味佳餚，希望參與的民眾不僅能吃到最道地的客家味，還能分到「伯公」的福氣，把滿滿的「福」帶回家。

客委會主委古秀妃表示，今年首次以伯公信仰為主題，在台南客底聚落推出文化小旅行，希望能透過遊程讓更多的民眾了解，雖然客家人群散居台南市各地，正因如此，也處處是客家。愛好客家文化的朋友們千萬不要錯過！相關活動資訊可上客委會官網及臉書粉絲專頁查詢。

台南 客委會 客家文化 白河

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