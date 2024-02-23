找回農村記憶 元宵千人提「古亭畚」燈走阿里山公路

明天元宵節，嘉義縣中埔鄉長李碧雲為找回過往農村自製燈籠文化，以早年農村自給自足儲存稻穀的儲倉「古亭畚」為發想，把頂六客家文化館園區打造整面燈海牆，更邀集鄉內10所公私立幼兒園親子創作燈籠，明天下午6點大小朋友們將手提自創彩繪燈籠，沿阿里山公路走到客家文化館，重現往年農村共同記憶。

鄉長李碧雲表示，首次舉辦元宵踩街預計近千人參加，以「古亭畚」做燈籠，除結合到客家文化元素外，藉由自創過程也讓孩童了解農村社會的傳統文化兼具教育，元宵佳節讓大家在園區內找回過往美好回憶，並傳承下去。

中埔鄉公所指出，元宵踩街明晚6點起將從富裕路與台18線路口沿著阿里山公路走到客家文化館揭開序幕；客家館園區更精心規畫5、60年代的童趣「柑仔店」供民眾玩戳戳樂、抽牌、吃糖柑仔店等體驗。