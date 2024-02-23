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改編嘉義故事台劇「華麗計程車行」播出好評 原著作者談幕後故事

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
改編嘉義故事台劇「華麗計程車行」播出受好評， 原著作者陳俊文明天談幕後故事。圖／陳俊文提供
改編嘉義故事台劇「華麗計程車行」播出受好評， 原著作者陳俊文明天談幕後故事。圖／陳俊文提供

職人家庭台劇「華麗計程車行」改編嘉義故事，18日周日首播2集影片，以嘉義出身的台灣美術巨擘畫家陳澄波畫作場景開場，帶出嘉義地方濃厚色彩，受觀眾好評，再現嘉義迷人魅力。

由勇源基金會主辦、聯合文學基金會規畫執行，嘉市獨立書局、洪雅書房協辦「2024台灣文學巡禮講座」首場，明天元宵節下午2點在洪雅書房舉辦，以「華麗的演出-臨演任務的幕後花絮」暢談由「華麗計程車」原著陳俊文與洪雅老闆余國信，暢談改編電視劇「華麗計程車行」幕後有趣及感人故事。

「華麗計程車」是台灣第一本關於計程車行散文書寫，作者陳俊文家族長年在嘉義經營車行，藉著自身和周遭人物經驗，記錄家族歷史、車行經營、運將生涯點點滴滴，如在黑白兩道夾縫求生、運將的純真與毅力、父親的慢性疾病、弟弟為車行做出的犧牲、學開車的糗事等等。

這本書猶如時光機，將讀者帶回過去，經驗嘉義在地的地景變化，見證台灣計程車文化獨特珍貴歷史發展。運將是「華麗計程車」中的主角之一，他們是社會觀察者，見證社會百態，從中領悟人生哲理。

儘管他們表面樂觀幽默，卻隱藏許多不為人知辛酸。運將這個行業總是在法律邊緣徘徊，車行是他們依靠，打理著攬客、打架、超載、超速等各種狀況。每天都是一場在這些大小事務中奮鬥的生存之旅。

透過陳俊文散文精彩生動書寫，以及演員曹佑寧、黃冠智、郭子乾、楊麗音等精彩演技，讓華麗計程車行台劇故事，成為觀眾關注討論話題。陳俊文感謝勇媽市長促成協助影集拍攝，期待影集播出吸引劇迷來嘉觀光，華麗計程車將帶著滿懷熱忱，歡迎每位遊客。

華麗計程車行18日起每周日晚上10點在LINE TV、華視同步首播；晚上11點在NETFLIX、中華電信MOD、Hami Video播出；24日起在八大戲劇台每周六晚上8點、台視晚上10點播出；4月12日上架三立台灣台播出。

職人家庭台劇「華麗計程車行」改編嘉義故事，去年市長黃敏惠（前排右四）到拍片現場探班感謝演員。圖／嘉市府提供
職人家庭台劇「華麗計程車行」改編嘉義故事，去年市長黃敏惠（前排右四）到拍片現場探班感謝演員。圖／嘉市府提供

元宵節 台灣文學 嘉義 聯合文學 計程車 運將 陳澄波

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