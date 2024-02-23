看膩燈會了？台南「月津港燈節」如何贏80萬人氣搶賞燈？

這週將迎接元宵，每年燈會都會引起討論。然而也有不少台灣人抱怨，歷年來各縣市燈會除了主燈不同，其他看來看去差不多，愈來愈不新鮮。但國內也有幾個景點，免遭這一波吐槽風暴，打造出屬於自己的旅遊品牌，於台南舉辦十餘年的月津港燈節，就是一例。截至2月20日，今年月津港燈節已吸引80餘萬人次前往賞燈，網路上好評連連，市府透露，月津港燈節打出自己的品牌力，關鍵在於這項因素。

舉辦在台南小鎮「鹽水」的月津港燈節，走過十餘年後已被譽為「台灣最美水岸藝術燈節」，更成為台南一張著名明信片，13年來共吸引至少700萬旅遊人次前來賞燈，近幾年來，更年年吸引約百萬人次旅客探訪鹽水。

每年近百萬旅客來訪按讚

不同於其他縣市的燈節，除了主燈隨生肖不同而稍加變化外，幾年來看來看去似乎均差異不大，月津港燈節舉辦至今，每年均有新亮點。今年月津港燈節的主題為「夢想將近-鹽水新視界」，展出66件全新作品，包括「新鮮現撈」，展現貓咪以靜謐潛伏的方式，蹲坐在浮台上注視水下的小魚，逗趣造型讓許多民眾直呼可愛。

另外，「春之螢」、「沙盒再造計畫（月津版）」等藝術作品，以光影效果為燈節營造迷幻氛圍；新創燈區的作品「聲鏡」，則透過不斷閃動的光線和來自四面八方的轟鳴聲，除讓首次觀展的「新知」，得到在其他縣市體驗不到的賞燈體驗，也吸引「舊雨」們，一年年回到這座位於台南北方的小鎮，重溫獨到的「文青感」。

「沙盒再造計畫（月津版）」以光影效果為燈節營造迷幻氛圍。台南市政府提供

除了每年百萬人次遊客的按讚外，月津港燈節更於近年拿下有「設計界奧斯卡獎」之稱的「德國紅點設計獎」，並接著拿下觀光署首屆「觀光亮點獎」，百萬人流與兩項大獎的加持，說明月津港已打造出屬於自己的旅遊品牌。

月津港燈節更於近年拿下有「設計界奧斯卡獎」之稱的「德國紅點設計獎」。圖為作品「微光曳曳」。台南市政府提供

「月津港燈節不但在全國首開先例，於水域上展示藝術作品；也是全國第一個不走傳統生肖，主要以當代藝術作品呈現的燈節。」台南市文化局文化研究科科長陳雍杰解釋，月津港燈節走過十餘年，創造出自己的品牌力，除了勇於創新外，更在於要跟地方產生連結。

例如，月津港燈節結合了鹽水當地的人文故事與背景，從這些生活場域家行發想，並將這些元素融入到整個燈節之中。今年燈節的巷弄燈區中，展示的「熒熒微光」、「永成放映中 : 戲兔之夢」、「穿梭王爺廟巷的時光記憶」等作品，就透過在夜色中發出的柔和光色，發散鹽水百年歷史的文化能量。

著重每年燈節的「主題塑造」，而非聚焦在「主燈是什麼」，是月津港燈節與其他燈節與眾不同的主要原因。陳雍杰說，月津港燈節自2012年舉辦以來，慢慢的從一種「節慶式」的活動，轉型成地方的「無牆美術館」的概念。

月津港燈節自2012年舉辦以來，慢慢的從一種「節慶式」的活動，轉型成地方的「無牆美術館」的概念。 圖為作品「《空間劇場#5 – 古月號》」。台南市政府提供

培養藝術家，為燈節保鮮

具體政策措施，就是市府推出的「月之美術館」計畫，透過博物館內常態作品的保存，加上一些藝術推廣計畫，積蓄鹽水當地的藝文能量；類似這類的「地方創生」概念，讓鹽水的地方社區、院校，給予每年月津港燈節源源不斷的創意發想。

特別是近來台灣各地燈節活動，囿於藝術家數量有限，一個藝術家為多個燈會創造作品，每個作品的風格難免類似，導致民眾賞燈時普遍感到「同質性」過高。為了避免這種狀況發生，台南市府透過相關計畫的推動，與鄰近大專院校合作外，培養自己的藝術人才，積極給予新銳藝術家舞台，確保其作品可優先在燈節展出，永保燈節鮮度。

台南市府透過相關計畫的推動，與鄰近大專院校合作外，培養自己的藝術人才，積極給予新銳藝術家舞台。圖為作品「合理有光」。台南市政府提供

今年月津港燈節在徵件燈區展示的「銀河旅人之夜」、「房間裡的星舟」等作品，就是市府特意留給大專院校的表現舞台；而受到許多遊客矚目的「聲鏡」，其所在的新創燈區，每年和新銳藝術家的合作已成慣例。

過往因淤積而沒落的月津港，藉由強化和地方的連結，打造出自身的品牌力，從國內一眾同質性過高的旅遊產品中殺出紅海，於近年再現風華。其品牌經營心法，給了有意振興自身觀光競爭力的其他縣市，一個參考的典範。

受到許多遊客矚目的「聲鏡」。取自台南市政府

（本文出自2024.02.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）