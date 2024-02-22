鹽水蜂炮元宵夜最高潮 2月24日下午3時起交管

台南市鹽水蜂炮明天登場，元宵夜祭典最高潮，市警新營分局今天宣布24日下午3時起交管，同時規劃行人徒步區，除神轎、工作車輛及特種車輛，禁止汽機車進入。

市警新營分局今天發布新聞稿指出，鹽水蜂炮期間，預估車潮湧進172線（新營交流道復興路至鹽水仁愛路），24日下午3時起執行交通管制，172線、台19線進入鹽水管制地點，包括忠孝路和信義路口、忠孝路和南門路口、忠孝路和南太路口、忠孝路和月津路口、仁愛路和金和路口、朝琴路及和平路口。

172線（新營交流道復興路至忠孝路與南太路）若車流壅塞或神轎抵達，將實施汽車改道，分別是新營往嘉義布袋、義竹、學甲方向車輛：172線左轉新中路或新工路，右轉四維路，右轉台19甲線，左轉172線。布袋、義竹、學甲往新營方向車輛：172線右轉台19甲線，左轉五福路，左轉新工路，右轉172線。

遊客停車地點及路段，包含岸內糖廠停車場（布袋、義竹、學甲方面停放）、新營工業區道路兩側（學甲、新營方面停放）、及汫水里、水秀里（新營、白河、後壁方面停放）。

警方也規劃行人徒步區，範圍涵蓋武廟路段：北起武廟路、北門路口，南至武廟路、三福路口。三福路段：東起武廟路、三福路口，西至三福路、北門路口。北門路段：東起武廟路、北門路口，西至北門路、三福路口。

警方同時在行人徒步區的武廟路段、三福路段、北門路段設有多處交通管制點，24日晚上6時至11時執行交管，除神轎、工作車輛、特種車輛，禁止汽機車進入行人徒步區。

警方另在鹽水國小、鹽水普照宮、月津國小、明達高中等設置機動派出所受理報案，且提供茶水、代叫計程車、路況諮詢及協尋孩童等服務。