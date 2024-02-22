快訊

比黃大米慘？遊歐團旅客繳21萬爆飯店漏水發霉 加利利回應了

17歲少年爆遭3員警勒脖「電擊刑求」 桃園分局長自請處分、所長調職

啦啦隊「最強外掛」秀小蠻腰大跳扭臀舞 網：都在看下半身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西螺福興宮特製聯名款龍年提燈 免費送還幫你做公益

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林西螺福興宮元宵賞花燈猜燈謎活動今年2月24日下午5點起登場，民眾憑憑2張當月發票可兌換1份「翠茶燈籠」並參加踩街。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺福興宮元宵賞花燈猜燈謎活動今年2月24日下午5點起登場，民眾憑憑2張當月發票可兌換1份「翠茶燈籠」並參加踩街。記者陳苡葳／攝影

雲林西螺福興宮舉辦元宵賞花燈猜燈謎活動已超過十個年頭，今年2月24日元宵節當天下午5點，廟方將在廟埕發贈與知名網路媒體公司聯名的「翠茶燈籠」，每人憑2張當月發票即可兌換1份，傍晚6點半自東市場出發踩街，以Q版龍提燈揭開元宵夜序幕。

福興宮董事長楊文鐘說，廟方今年與臺灣吧Taiwan Bar聯名多項新春系列產品，此次甲辰年元宵提燈是選用其知名角色「翠茶」所製作，手持金光閃閃瑞氣千條的「龍珠」，搭配太平媽圖像及燈光散發溫暖光芒，親子透過手作將燈籠從平面到立體化，呈現精緻逗趣的實體，同慶龍年。

楊文鐘、西螺鎮長廖秋萍及西螺警分局長閻百川今將提燈擺放於神桌上祈求太平媽祖賜福，西螺鎮立幼兒園孩童也前往參拜，成為首批領到提燈的頭號香客，彼此你一言、我一語討論提燈樣式，更有小朋友分享自己已向爸爸媽媽「預約」元宵夜要參加踩街。

廟方說，持今年1、2月發票2張者，於24日下午5點起可至廟埕兌換翠茶燈籠一份，換完為止，後可參加踩街遊行，起點為東市場，路線包括西螺大橋、延平老街等，最終站返回福興宮廣場，徜徉在燈籠海中；全程參與可再獲1張摸彩券，有機會將好禮抱回家。

楊文鐘說，此次蒐集的發票將全數捐給雲林家扶中心、創世基金會及華山基金會等公益團體，由於其募款不易，盼拋磚引玉鼓勵社會大眾踴躍捐發票響應，募集更多資源服務角落民眾。

雲林西螺福興宮龍年提燈與臺灣吧「翠茶」聯名，樣式逗趣可愛。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺福興宮龍年提燈與臺灣吧「翠茶」聯名，樣式逗趣可愛。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺鎮立幼兒園孩童領到「翠茶燈籠」愛不釋手。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺鎮立幼兒園孩童領到「翠茶燈籠」愛不釋手。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺福興宮元宵賞花燈猜燈謎活動今年2月24日下午5點起登場。圖／西螺福興宮提供
雲林西螺福興宮元宵賞花燈猜燈謎活動今年2月24日下午5點起登場。圖／西螺福興宮提供

元宵節 發票

延伸閱讀

竹縣忠信學校元宵走街 發送8888份龍年燈籠

忠信學校元宵竹市走街邁入23年 沿街將發送8888盞提燈

現代「寶寶龍」、古代「神龍小提燈」 元宵提燈各有所好

限量元宵節「寶寶龍」提燈發送 排隊人潮綿延數百公尺

相關新聞

西螺福興宮特製聯名款龍年提燈 免費送還幫你做公益

雲林西螺福興宮舉辦元宵賞花燈猜燈謎活動已超過十個年頭，今年2月24日元宵節當天下午5點，廟方將在廟埕發贈與知名網路媒體公...

斥資1億4萬興建 嘉義縣首座綜合社會福利館啟用湧人潮

嘉義縣首座綜合社會福利館今天啟用，由衛福部補助8400萬元、縣府編列配合款5888萬多元，歷時788日曆天竣工，總斥資達...

疫後旅遊熱潮嘉市旅宿人數創新高 旅宿輔管成效全國特優2連霸

交通部觀光署辦理2023年考核地方政府辦理旅宿業管理輔導績效，嘉義市再次繳出亮眼成績，去年旅宿人次突破20萬人，創歷史新...

黃偉哲偕日本女星開箱全國首輛「台灣燈會自駕車」

「2024台灣燈會在台南」高鐵燈區將在24日開幕啟燈，台南市長黃偉哲今天開箱全國首輛的燈會專屬自駕車，與日本女星大久保麻...

番石榴盛產 農糧署南區分署：1顆維生素C可抵50顆蘋果

立春後天氣漸回暖，番石榴盛產，嘉義市果菜市場統計，今天番石榴交易量共5千公斤，平均價格每公斤34元；農糧署南區分署說，番...

影／騎鐵馬搭五分車 糖鐵國家綠道台南段今啟用

糖鐵國家綠道台南段(岸內–新營–烏樹林糖廠)自行車道歷經10多年分段施工，今上午啟用，總長度16.8公里，可同時結合日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。