西螺福興宮特製聯名款龍年提燈 免費送還幫你做公益

雲林西螺福興宮舉辦元宵賞花燈猜燈謎活動已超過十個年頭，今年2月24日元宵節當天下午5點，廟方將在廟埕發贈與知名網路媒體公司聯名的「翠茶燈籠」，每人憑2張當月發票即可兌換1份，傍晚6點半自東市場出發踩街，以Q版龍提燈揭開元宵夜序幕。

福興宮董事長楊文鐘說，廟方今年與臺灣吧Taiwan Bar聯名多項新春系列產品，此次甲辰年元宵提燈是選用其知名角色「翠茶」所製作，手持金光閃閃瑞氣千條的「龍珠」，搭配太平媽圖像及燈光散發溫暖光芒，親子透過手作將燈籠從平面到立體化，呈現精緻逗趣的實體，同慶龍年。

楊文鐘、西螺鎮長廖秋萍及西螺警分局長閻百川今將提燈擺放於神桌上祈求太平媽祖賜福，西螺鎮立幼兒園孩童也前往參拜，成為首批領到提燈的頭號香客，彼此你一言、我一語討論提燈樣式，更有小朋友分享自己已向爸爸媽媽「預約」元宵夜要參加踩街。

廟方說，持今年1、2月發票2張者，於24日下午5點起可至廟埕兌換翠茶燈籠一份，換完為止，後可參加踩街遊行，起點為東市場，路線包括西螺大橋、延平老街等，最終站返回福興宮廣場，徜徉在燈籠海中；全程參與可再獲1張摸彩券，有機會將好禮抱回家。