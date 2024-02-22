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菩月樂齡公益信託捐25萬送愛敏道家園 捐購老化輔具

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
菩月樂齡公益信託今天委由玉山銀行朴子分行代表捐助25萬元，贊助嘉義縣敏道家園購置各項老化生活輔具。圖／敏道家園提供
菩月樂齡公益信託今天委由玉山銀行朴子分行代表捐助25萬元，贊助嘉義縣敏道家園購置各項老化生活輔具。圖／敏道家園提供

菩月樂齡公益信託今天委由玉山銀行朴子分行代表捐助25萬元，贊助嘉義縣敏道家園購置各項老化生活輔具。圖／敏道家園提供
菩月樂齡公益信託今天委由玉山銀行朴子分行代表捐助25萬元，贊助嘉義縣敏道家園購置各項老化生活輔具。圖／敏道家園提供
嘉縣朴子市的敏道家園目前收容共106位重度、極重度身心障礙朋友，其中約有一半以上不良於行，需倚靠輪椅、助行器等輔具，進食也需由工作人員協助餵食或使用鼻胃管灌食，「菩月樂齡公益信託」今天委由玉山銀行朴子分行代表捐助25萬元，贊助家園購置減壓床墊等老化生活輔具，更提升照護人員服務效率及降低職傷發生率。

敏道家園表示，身心障礙者逐漸邁入高齡老化，身體機能因持續退化進而影響健康，不僅在照護及生活環境輔具規畫將面臨各種挑戰，家園為能更深入照護行動不便及邁入老化的身心障礙者，極力尋求資源來購置生活輔具設備或辦理相關教育訓練，藉此提升日常生活照護品質，同時也能藉由各種生活休閒輔具來延緩服務對象的老化或衰退情形。

菩月樂齡公益信託指出，在得知敏道家園有此亟需，委由玉山銀行朴子分行代表捐助25萬元，贊助敏道家園購置運動復能高爾槌球組、減壓床墊、輪椅震動機等老化生活輔具，希望藉由輔具設備的增添，不僅能讓休閒生活更加豐富、多元及適性，且能提升身心障礙朋友自我活動能力並延緩老化衰退情形，更提升高齡照護人員服務效率及降低職業傷害的發生率。

敏道家園涂淑錦院長表示，非常感謝菩月樂齡公益信託連續多年的支持，讓家園在身心障礙服務得以永續經營，更藉由生活輔具設備的增添，讓重度及老化的身心障礙朋友們，不僅能豐富休閒生活外亦能提升照護品質，讓住在敏道家園內的天使們有一處溫暖且舒適的家，並回贈感謝狀及身心障礙朋友親手製作的手工便條紙等，表示滿滿感謝之意。

信託 朴子 老化

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