番石榴盛產 農糧署南區分署：1顆維生素C可抵50顆蘋果

立春後天氣漸回暖，番石榴盛產，嘉義市果菜市場統計，今天番石榴交易量共5千公斤，平均價格每公斤34元；農糧署南區分署說，番石榴維生素C含量高居水果之冠。

農糧署南區分署教消費者挑選番石榴撇步：挑選果實飽滿，拿在手上沉甸甸的，果皮粗糙凹凸不平、顏色呈現淡綠色至金黃色熟度，太過青綠，成熟度不足會有澀味，底部「果臍」開口微開，熟度最適合。

南區分署說，冬春之際日夜溫差大，有利於番石榴果實累積糖分，這時候果肉口感紮實脆甜，是品嘗最佳時刻，國內番石榴品種以珍珠芭為主，市占率9成以上，番石榴維生素C含量高居水果之冠，番石榴可周年生產，是最受消費者歡迎「國民水果」，內含豐富的維他命C ，為蘋果的50倍、奇異果的4倍，可謂水果之王。