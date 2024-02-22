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番石榴盛產 農糧署南區分署：1顆維生素C可抵50顆蘋果

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
春暖花開番石榴盛產，果農豐收，農糧署南區分署說，品嚐正當時，1顆番石榴維生素C可抵50顆蘋果。圖／農糧署南區分署提供
春暖花開番石榴盛產，果農豐收，農糧署南區分署說，品嚐正當時，1顆番石榴維生素C可抵50顆蘋果。圖／農糧署南區分署提供

立春後天氣漸回暖，番石榴盛產，嘉義市果菜市場統計，今天番石榴交易量共5千公斤，平均價格每公斤34元；農糧署南區分署說，番石榴維生素C含量高居水果之冠。

農糧署南區分署教消費者挑選番石榴撇步：挑選果實飽滿，拿在手上沉甸甸的，果皮粗糙凹凸不平、顏色呈現淡綠色至金黃色熟度，太過青綠，成熟度不足會有澀味，底部「果臍」開口微開，熟度最適合。

南區分署說，冬春之際日夜溫差大，有利於番石榴果實累積糖分，這時候果肉口感紮實脆甜，是品嘗最佳時刻，國內番石榴品種以珍珠芭為主，市占率9成以上，番石榴維生素C含量高居水果之冠，番石榴可周年生產，是最受消費者歡迎「國民水果」，內含豐富的維他命C ，為蘋果的50倍、奇異果的4倍，可謂水果之王。

番石榴從皮、肉到種子都可食用，全身都是寶；因具有低熱量、高纖維、易有飽足感特性，廣受減重健身人士歡迎。另，番石榴富含礦物質鐵、磷及鈣，尤其種子中鐵含量更高，可將整顆番石榴切塊榨汁，番石榴清除亞硝酸鹽能力首屈一指，果汁即使稀釋百倍，對亞硝酸鹽清除率仍可達91%，享受果肉補充營養，為健康加分。

春暖花開番石榴盛產，果農豐收，農糧署南區分署說，品嚐正當時，1顆番石榴維生素C可抵50顆蘋果。圖／農糧署南區分署提供
春暖花開番石榴盛產，果農豐收，農糧署南區分署說，品嚐正當時，1顆番石榴維生素C可抵50顆蘋果。圖／農糧署南區分署提供

水果 消費者 農糧署

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