快訊

陸海警如何用10年甩掉五龍鬧海戲稱 進逼各國正規海軍

早晨財經速解讀／輝達救市主 財報大好股價噴10% 今年難降息？

Nvidia財報報喜！台股開盤上漲150點再創新高 台積電大漲14元開695元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／元宵類點燈...嘉義「101」大樓福容voco酒店試營運前試燈吸睛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義「101」大樓福容voco酒店試營運前，全樓層試燈醒目吸睛，有如元宵節另類點燈。 記者魯永明／攝影
嘉義「101」大樓福容voco酒店試營運前，全樓層試燈醒目吸睛，有如元宵節另類點燈。 記者魯永明／攝影

嘉義「101」大樓、麗寶集團旗下福容大飯店「嘉義福容voco酒店」，與國際知名品牌洲際酒店集團攜手，擁有33層樓、370間客房，4月試營運，目前招商招募人才，元宵節前大樓全樓層試燈，以在地阿里山鄒族傳統編織圖騰與色彩打造的建築立面，隨著LED燈光流動夜空閃亮，成為夜間醒目目標，有如元宵節另類點燈吸睛。

嘉義福容位在世賢路一段與竹圍路交界。地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店370 間，是IHG集團及福容大飯店體系下，量體最大，建物最高、房間數最多的飯店。嘉義市元宵節未舉辦燈會，這幾天福容voco酒店試燈，引人關注。

福容大飯店說，嘉義福容voco酒店外觀設計發想，主要以嘉義原住民鄒族文化為主題設計概念，將深刻的文化底蘊，融入飯店建築外觀設計中，並以三個關鍵面向呈現，首先是「生活面涼亭與茶山文化」，飯店將提供遊客舒適旅遊體驗，包括聚會和自然風景欣賞的空間。

再來是，「休閒面的部落藝術」飯店整體外觀即如同大型藝術展示品，於在地城市風貌之中展現獨有的特色人文美景。最後是「形象面返璞歸真」，飯店建築立面以傳統編織圖騰與色彩打造，詮釋原始自然之美意涵。飯店透過這些特色設計元素，使飯店成為獨特具吸引力文化旅遊目的地。

福容表示，為準備4月試營運，近期除voco招牌掛上，晚上試燈，不僅是雲嘉地區最高樓，更希望成為雲嘉地區最閃耀地標。去年10月簽約後，不斷接到洽詢電話，不論商辦或商業空間，大家都想在嘉義地標設辦公室，增加知名度，吸引客戶。目前在洽談包括保險公司、傳產、生技公司、大型醫美、超商總部、以及日系品牌藥妝等。

嘉義「101」大樓福容voco酒店試營運前，全樓層試燈醒目吸睛，有如元宵節另類點燈。 記者魯永明／攝影
嘉義「101」大樓福容voco酒店試營運前，全樓層試燈醒目吸睛，有如元宵節另類點燈。 記者魯永明／攝影
嘉義「101」大樓福容voco酒店試營運前，全樓層試燈醒目吸睛，有如元宵節另類點燈。 記者魯永明／攝影
嘉義「101」大樓福容voco酒店試營運前，全樓層試燈醒目吸睛，有如元宵節另類點燈。 記者魯永明／攝影

元宵節 嘉義 飯店

延伸閱讀

現代「寶寶龍」、古代「神龍小提燈」 元宵提燈各有所好

周末元宵節15大禁忌！別穿黑白、不宜洗髮剪髮、做「這件事」敗光好運

嘉義增老屋活化店！「雪香亭」販豆漿豆花 今揭牌

元宵雙展區！台灣燈會高鐵啓燈、安平精彩節目重磅登場

相關新聞

台南元宵迎百萬人 雙鐵增班

周末元宵節，台南將有台灣燈會、鹽水蜂炮、台灣國際蘭展、鹿耳門聖母廟焰火4大活動同時登場，預估逾百萬遊客，周邊道路會管制，...

影／元宵類點燈...嘉義「101」大樓福容voco酒店試營運前試燈吸睛

嘉義「101」大樓、麗寶集團旗下福容大飯店「嘉義福容voco酒店」，與國際知名品牌洲際酒店集團攜手，擁有33層樓、370...

影／春神來了將見「黃色風暴」 黃花風鈴木盛開赤腹松鼠大快朵頤

春神來了！嘉義縣市八掌溪沿岸、朴子溪防汛道路，兩旁栽種大片黃花風鈴木，前幾年盛開炸裂，形成黃色風暴，吸引賞花人潮及車陣，...

現代「寶寶龍」、古代「神龍小提燈」 元宵提燈各有所好

後天元宵節，民俗傳統提花燈，每年生肖花燈成為民眾關注收藏討論話題，今年龍年，嘉市府推出「花燈女王」旅法設計師林佳葦設計「...

台南綠能產業園區 環委：不應開發

為推動綠能產業發展，台南市政府欲推動「台南市綠能產業園區」計畫，環評委員昨舉行第4次審查會，考量歷次討論的森林生態、鄰近...

石壁擬闢聯外道 地方提第3案

雲林古坑鄉草嶺櫻花季夙負盛名，為提升區域觀光產業發展，縣府擬開闢1條石壁遊憩開發區聯外道路，正進行可行性研究及初步規畫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。