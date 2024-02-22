影／元宵類點燈...嘉義「101」大樓福容voco酒店試營運前試燈吸睛

嘉義「101」大樓、麗寶集團旗下福容大飯店「嘉義福容voco酒店」，與國際知名品牌洲際酒店集團攜手，擁有33層樓、370間客房，4月試營運，目前招商招募人才，元宵節前大樓全樓層試燈，以在地阿里山鄒族傳統編織圖騰與色彩打造的建築立面，隨著LED燈光流動夜空閃亮，成為夜間醒目目標，有如元宵節另類點燈吸睛。

嘉義福容位在世賢路一段與竹圍路交界。地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店370 間，是IHG集團及福容大飯店體系下，量體最大，建物最高、房間數最多的飯店。嘉義市元宵節未舉辦燈會，這幾天福容voco酒店試燈，引人關注。

福容大飯店說，嘉義福容voco酒店外觀設計發想，主要以嘉義原住民鄒族文化為主題設計概念，將深刻的文化底蘊，融入飯店建築外觀設計中，並以三個關鍵面向呈現，首先是「生活面涼亭與茶山文化」，飯店將提供遊客舒適旅遊體驗，包括聚會和自然風景欣賞的空間。

再來是，「休閒面的部落藝術」飯店整體外觀即如同大型藝術展示品，於在地城市風貌之中展現獨有的特色人文美景。最後是「形象面返璞歸真」，飯店建築立面以傳統編織圖騰與色彩打造，詮釋原始自然之美意涵。飯店透過這些特色設計元素，使飯店成為獨特具吸引力文化旅遊目的地。