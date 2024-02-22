現代「寶寶龍」、古代「神龍小提燈」 元宵提燈各有所好

後天元宵節，民俗傳統提花燈，每年生肖花燈成為民眾關注收藏討論話題，今年龍年，嘉市府推出「花燈女王」旅法設計師林佳葦設計「寶寶龍」，討喜搶手，3天免費發送，今天最後1天；故宮南部院呼應「神獸現形-文物中的奇幻生物」特展，以畫作〈宋人繪霖雨圖〉為發想，創作神龍造型小提燈。兩種提燈造型各不相同，都吸引民眾收藏。

嘉市可愛「寶寶龍」小提燈，20日起連續3天限量發送3000個，今天最後1天，下午4點在文化公園 (文化路與民族路口)發送給民眾，限量1000個，送完為止。美女議員顏翎熹、議員鄭光宏等臉書公布贈送提燈，很快就被索取一空。

「花燈女王」旅法設計師林佳葦設計「龍寶寶」提燈，設計理念以龍細長身形公仔化，轉變為圓胖站姿，創造出可讓燈具照明空間。比例上，放大頭部，讓細長龍頭呈現飽滿圓潤造型，使表情兇猛猙獰的龍變身為討喜玩偶臉，龍爪也轉換為圓胖可愛爪子。色彩摒棄傳統龍身上華麗鮮豔配色，使用小朋友喜愛粉彩色系，療癒又溫暖。林佳葦是國寶級燈藝師林健兒女兒，每年推出小提燈總有令人驚喜的新亮點。

元宵節「龍」來提龍燈！故宮南院呼應「神獸現形-文物中的奇幻生物」特展，以畫作〈宋人繪霖雨圖〉為發想，創作神龍造型小提燈，明後天元宵節前，憑有價票2張即可免費兌換1個，每日限量，送完為止。