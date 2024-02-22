快訊

陸海警如何用10年甩掉五龍鬧海戲稱 進逼各國正規海軍

早晨財經速解讀／輝達救市主 財報大好股價噴10% 今年難降息？

Nvidia財報報喜！台股開盤上漲150點再創新高 台積電大漲14元開695元

現代「寶寶龍」、古代「神龍小提燈」 元宵提燈各有所好

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府現代療癒萌樣「寶寶龍」（左）故宮南院宋朝古畫「神龍小提燈」（右） 元宵提燈造型比一比。記者魯永明／攝影
嘉市府現代療癒萌樣「寶寶龍」（左）故宮南院宋朝古畫「神龍小提燈」（右） 元宵提燈造型比一比。記者魯永明／攝影

後天元宵節，民俗傳統提花燈，每年生肖花燈成為民眾關注收藏討論話題，今年龍年，嘉市府推出「花燈女王」旅法設計師林佳葦設計「寶寶龍」，討喜搶手，3天免費發送，今天最後1天；故宮南部院呼應「神獸現形-文物中的奇幻生物」特展，以畫作〈宋人繪霖雨圖〉為發想，創作神龍造型小提燈。兩種提燈造型各不相同，都吸引民眾收藏。

嘉市可愛「寶寶龍」小提燈，20日起連續3天限量發送3000個，今天最後1天，下午4點在文化公園 (文化路與民族路口)發送給民眾，限量1000個，送完為止。美女議員顏翎熹、議員鄭光宏等臉書公布贈送提燈，很快就被索取一空。

「花燈女王」旅法設計師林佳葦設計「龍寶寶」提燈，設計理念以龍細長身形公仔化，轉變為圓胖站姿，創造出可讓燈具照明空間。比例上，放大頭部，讓細長龍頭呈現飽滿圓潤造型，使表情兇猛猙獰的龍變身為討喜玩偶臉，龍爪也轉換為圓胖可愛爪子。色彩摒棄傳統龍身上華麗鮮豔配色，使用小朋友喜愛粉彩色系，療癒又溫暖。林佳葦是國寶級燈藝師林健兒女兒，每年推出小提燈總有令人驚喜的新亮點。

元宵節「龍」來提龍燈！故宮南院呼應「神獸現形-文物中的奇幻生物」特展，以畫作〈宋人繪霖雨圖〉為發想，創作神龍造型小提燈，明後天元宵節前，憑有價票2張即可免費兌換1個，每日限量，送完為止。

相傳龍曾是水神坐騎，後又升格為掌控雨水與海水的神，神獸展的龍畫分2檔次展出，第1檔〈宋人繪霖雨圖〉，畫中四爪金龍從雲間探出頭來與海中蛟龍對視，背景密雲堆疊，水氣充沛，第2檔〈陳容神龍沛雨圖〉，可見烏雲中探出頭的龍睜大雙眼凝視著觀眾，畫面下半部則有一隻小龍看著雲中的龍，在墨色烘染及線條描繪的襯托下，呈現天降甘霖，風調雨順之景。

故宮南院以畫作〈宋人繪霖雨圖〉為發想，創作神龍造型小提燈。圖／故宮南院提供
故宮南院以畫作〈宋人繪霖雨圖〉為發想，創作神龍造型小提燈。圖／故宮南院提供
嘉市美女議員顏翎熹臉書公布贈送「寶寶龍」提燈，很快就被索取一空。圖／取自顏翎熹臉書
嘉市美女議員顏翎熹臉書公布贈送「寶寶龍」提燈，很快就被索取一空。圖／取自顏翎熹臉書

元宵節 花燈 設計師

延伸閱讀

周末元宵節15大禁忌！別穿黑白、不宜洗髮剪髮、做「這件事」敗光好運

限量元宵節「寶寶龍」提燈發送 排隊人潮綿延數百公尺

多多龍提燈網拍喊價5200 彰縣再發2千個籲勿兜售

龍年要破殼而出 雲林斗六推限量「蛋蛋龍」造型提燈發送

相關新聞

台南元宵迎百萬人 雙鐵增班

周末元宵節，台南將有台灣燈會、鹽水蜂炮、台灣國際蘭展、鹿耳門聖母廟焰火4大活動同時登場，預估逾百萬遊客，周邊道路會管制，...

影／元宵類點燈...嘉義「101」大樓福容voco酒店試營運前試燈吸睛

嘉義「101」大樓、麗寶集團旗下福容大飯店「嘉義福容voco酒店」，與國際知名品牌洲際酒店集團攜手，擁有33層樓、370...

影／春神來了將見「黃色風暴」 黃花風鈴木盛開赤腹松鼠大快朵頤

春神來了！嘉義縣市八掌溪沿岸、朴子溪防汛道路，兩旁栽種大片黃花風鈴木，前幾年盛開炸裂，形成黃色風暴，吸引賞花人潮及車陣，...

現代「寶寶龍」、古代「神龍小提燈」 元宵提燈各有所好

後天元宵節，民俗傳統提花燈，每年生肖花燈成為民眾關注收藏討論話題，今年龍年，嘉市府推出「花燈女王」旅法設計師林佳葦設計「...

台南綠能產業園區 環委：不應開發

為推動綠能產業發展，台南市政府欲推動「台南市綠能產業園區」計畫，環評委員昨舉行第4次審查會，考量歷次討論的森林生態、鄰近...

石壁擬闢聯外道 地方提第3案

雲林古坑鄉草嶺櫻花季夙負盛名，為提升區域觀光產業發展，縣府擬開闢1條石壁遊憩開發區聯外道路，正進行可行性研究及初步規畫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。