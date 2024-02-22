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石壁擬闢聯外道 地方提第3案
雲林古坑鄉草嶺櫻花季夙負盛名，為提升區域觀光產業發展，縣府擬開闢1條石壁遊憩開發區聯外道路，正進行可行性研究及初步規畫，縣長張麗善昨天到當地辦說明會，指出縣府盤點2條可行路線；不過地方人士也提出第3條路線，縣府表示，此路線跨越南投縣，若確定開闢須跨縣市協調。
目前草嶺石壁山區既有聯外道路雲220線寬度僅3至5公尺，且部分為產業道路，縣府計畫循原路線，將長約4.77公里路段拓寬為5至8公尺，另外新闢0.3公里路段，作為石壁遊憩開發區聯外道路，估計總經費約8.9億元。
林慧如、草嶺村長陳兵通及多名居民指出，歷經921地震，村民高度關注地質敏感地區，縣府正評估的路線雖然不長，但憂心可能出現地質崩塌等疑慮。
地方也提議第3條路線，從知名景點五元二角、九芎神木前，通往石壁休憩開發區的產業道路；交通工務局長汪令堯說，其中有約1公里路段為南投縣境界，且涉及水源區要環評，若要開闢需與南投縣政府協調，經其配合同意後納入道路生活圈一併開闢，後續才能向中央爭取經費。
張麗善說，她上任後與南投縣政府多次合作，很有默契，認同第3條路線方案可串接雲、南2縣交通網，也能深化雙向觀光區量能，已安排拜會南投縣長許淑華。
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