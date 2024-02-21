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台灣燈會的驚喜...絕美漂浮鹽田曝光 如置身天海合一的夢幻時空

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台灣燈會「高鐵燈區」2月24日元宵節開展，大台南會展中心旁公園的「城里有光展區」，有大型地景作品「鹽田浮光」，迷濛的鹽田間，感覺真實又似夢境。圖／南市文化局提供
台灣燈會「高鐵燈區」2月24日元宵節開展，大台南會展中心旁公園的「城里有光展區」，有大型地景作品「鹽田浮光」，迷濛的鹽田間，感覺真實又似夢境。圖／南市文化局提供

台灣燈會「高鐵燈區」2月24日元宵節開展，大台南會展中心旁公園的「城里有光展區」，有大型地景作品「鹽田浮光」，絕美漂浮景象在尚未開放前，民眾發現有人闖入作品中拍照。工作人員現勘，該民眾所舉發的照片角度，為視覺落差所造成誤解，檢視作品並未受到破壞。南市府表示，會加強宣導及現場引導。

「鹽田浮光」是由作品遍佈巴黎、紐約、舊金山、日本的知名台灣地景藝術家游文富，以所擅長的竹材質，所創作的大面積地景藝術創作。本作品以台灣現存最古老的瓦盤鹽田遺址台南井仔腳為發想，藝術家使用約50萬支染白竹籤，一支一支插入地面，在會展中心旁的公園中創作出占地50公尺直徑的一片雪白鹽田。迷濛的鹽田間，有著大大小小仿若漂浮在半空中的鹽山，沿著步道走進鹽田，一如走進台南海岸線特殊的地景中，感覺真實又似夢境，動人心魄的景象，使人有如置身天海合一的夢幻時空。

談南市政府呼籲民眾，在開展之前進入燈區現場都仍有安全上的考量，因此現場都有相關警示提醒，也派員不定時巡查，希望請大家好好愛護藝術作品及設施，觀賞作品以「不踩踏、不拍打，拍拍照不動手」為原則，以維護自身及作品安全。

台灣燈會「高鐵燈區」2月24日元宵節開展，大台南會展中心旁公園的「城里有光展區」，有大型地景作品「鹽田浮光」，迷濛的鹽田間，感覺真實又似夢境。圖／南市文化局提供
台灣燈會「高鐵燈區」2月24日元宵節開展，大台南會展中心旁公園的「城里有光展區」，有大型地景作品「鹽田浮光」，迷濛的鹽田間，感覺真實又似夢境。圖／南市文化局提供
台灣燈會「高鐵燈區」2月24日元宵節開展，大台南會展中心旁公園的「城里有光展區」，有大型地景作品「鹽田浮光」，迷濛的鹽田間，感覺真實又似夢境。圖／南市文化局提供
台灣燈會「高鐵燈區」2月24日元宵節開展，大台南會展中心旁公園的「城里有光展區」，有大型地景作品「鹽田浮光」，迷濛的鹽田間，感覺真實又似夢境。圖／南市文化局提供

元宵節 台南 藝術家

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