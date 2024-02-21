抓住冬天尾巴 善化草莓季元宵登場採果祭打折活動

除進口草莓外，台灣產地則有「北苗栗、南善化」稱號，30多年前當地農民從苗栗大湖引進幼苗，精進栽培管理技術，草莓園集中在台1線省道兩側，也成為除了胡麻外的特色農產，目前正值產期，草莓季活動元宵節開跑，享採果樂可享8折優惠。

南市農業局統計，台南草莓栽種面積約5.5公頃，年產量65公噸，主要集中在善化及鄰近的新市，且分佈在台1線兩側，交通便利，又靠近南科園區，吸引許多親子前來採果。

近年來受到氣候變遷及病蟲害影響，草莓產量不如以往穩定，今年北部產區「倒苗」生長狀況不佳，物以稀為貴，農曆春節期間採果甚至飆到每台斤6、700元的高價，台南雖然也有熱障礙等問題，但後來獲得改善，產量回穩，年假期間小漲到每台斤500元，現在又回到450元的價格。

這次善化草莓季活動選在元宵節當天登場，在地晴空、晴光、溫馨、美裕、南科等5家草莓園聯合行銷，24日起到3月23日共1個月的時間，民眾來採果都享有8折優惠，等於每台斤不到400元，業者表示，近日氣溫升高，草莓紅的速度加快，民眾可得把握時間，抓住冬天尾巴。