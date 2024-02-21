限量元宵節「寶寶龍」提燈發送 排隊人潮綿延數百公尺

周六元宵節，嘉義市政府龍年推出「寶寶龍」小提燈，一推出就獲得熱烈回響。「寶寶龍」提燈昨天起連續3天下午4點起，在文化路與民族路口每日限量發放千個，民政處長林家緯下午為市民送上提燈及元宵祝福，領取提燈排隊人潮綿延數百公尺，讓人感受元宵節熱鬧氣氛。

拔頭籌領取小提燈的丁姓女子下午1點前來排隊，她說，自己從小到大號碼都是1號，今日排到第一位格外幸運，每年提燈值得收藏，在外縣市親友之間也相當有人氣。

市府今年攜手出身花燈世家、國寶級燈藝師林健兒的女兒「花燈女王」林佳葦推出「寶寶龍」小提燈，充滿童趣，設計師「不想做無聊的提燈」初衷，讓嘉市每年推出小提燈令人驚喜。

「寶寶龍」小提燈設計比例，放大頭部，讓細長龍頭呈現飽滿圓潤造型，使表情兇猛猙獰龍變身為討喜的玩偶臉，龍爪也轉換為圓胖的可愛爪子。色彩上更使用小朋友喜愛的粉彩色系，療癒又溫暖。