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限量元宵節「寶寶龍」提燈發送 排隊人潮綿延數百公尺

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
周六元宵節，嘉義市政府龍年推出「寶寶龍」小提燈，提燈昨天起連續3天下午4點起，在文化路與民族路口每日限量發放千個，民政處長林家緯下午發送提燈，領取提燈排隊人潮綿延數百公尺。圖／嘉市府提供
周六元宵節，嘉義市政府龍年推出「寶寶龍」小提燈，提燈昨天起連續3天下午4點起，在文化路與民族路口每日限量發放千個，民政處長林家緯下午發送提燈，領取提燈排隊人潮綿延數百公尺。圖／嘉市府提供

周六元宵節，嘉義市政府龍年推出「寶寶龍」小提燈，一推出就獲得熱烈回響。「寶寶龍」提燈昨天起連續3天下午4點起，在文化路與民族路口每日限量發放千個，民政處長林家緯下午為市民送上提燈及元宵祝福，領取提燈排隊人潮綿延數百公尺，讓人感受元宵節熱鬧氣氛。

拔頭籌領取小提燈的丁姓女子下午1點前來排隊，她說，自己從小到大號碼都是1號，今日排到第一位格外幸運，每年提燈值得收藏，在外縣市親友之間也相當有人氣。

市府今年攜手出身花燈世家、國寶級燈藝師林健兒的女兒「花燈女王」林佳葦推出「寶寶龍」小提燈，充滿童趣，設計師「不想做無聊的提燈」初衷，讓嘉市每年推出小提燈令人驚喜。

「寶寶龍」小提燈設計比例，放大頭部，讓細長龍頭呈現飽滿圓潤造型，使表情兇猛猙獰龍變身為討喜的玩偶臉，龍爪也轉換為圓胖的可愛爪子。色彩上更使用小朋友喜愛的粉彩色系，療癒又溫暖。

林家緯祝福元宵節燈籠光亮照亮新一年光明前途、溫暖每戶人家。市府說，元宵節上午，九華山地藏庵舉辦慶元宵親子寫生，下午2點，嘉邑東安宮舉辦「迎福神鬧元宵」平安繞境活動。

周六元宵節，嘉義市政府龍年推出「寶寶龍」小提燈，提燈昨天起連續3天下午4點起，在文化路與民族路口每日限量發放千個，民政處長林家緯下午發送提燈，領取提燈排隊人潮綿延數百公尺。圖／嘉市府提供
周六元宵節，嘉義市政府龍年推出「寶寶龍」小提燈，提燈昨天起連續3天下午4點起，在文化路與民族路口每日限量發放千個，民政處長林家緯下午發送提燈，領取提燈排隊人潮綿延數百公尺。圖／嘉市府提供
周六元宵節，嘉義市政府龍年推出「寶寶龍」小提燈，提燈昨天起連續3天下午4點起，在文化路與民族路口每日限量發放千個，民政處長林家緯下午發送提燈，領取提燈排隊人潮綿延數百公尺。圖／嘉市府提供
周六元宵節，嘉義市政府龍年推出「寶寶龍」小提燈，提燈昨天起連續3天下午4點起，在文化路與民族路口每日限量發放千個，民政處長林家緯下午發送提燈，領取提燈排隊人潮綿延數百公尺。圖／嘉市府提供
周六元宵節，嘉義市政府龍年推出「寶寶龍」小提燈，提燈昨天起連續3天下午4點起，在文化路與民族路口每日限量發放千個，民政處長林家緯下午發送提燈，領取提燈排隊人潮綿延數百公尺。圖／嘉市府提供
周六元宵節，嘉義市政府龍年推出「寶寶龍」小提燈，提燈昨天起連續3天下午4點起，在文化路與民族路口每日限量發放千個，民政處長林家緯下午發送提燈，領取提燈排隊人潮綿延數百公尺。圖／嘉市府提供

元宵節 設計師

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