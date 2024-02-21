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古坑草嶺觀光旺縣府擬闢聯外道 地方引憂催生第3方案

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林草嶺櫻花季夙負盛名，近年來帶動大批觀光人潮，縣府擬開闢一條石壁遊憩開發區聯外道路，完善觀光交通動線。記者陳雅玲／攝影
雲林草嶺櫻花季夙負盛名，近年來帶動大批觀光人潮，縣府擬開闢一條石壁遊憩開發區聯外道路，完善觀光交通動線。記者陳雅玲／攝影

雲林古坑草嶺櫻花季夙負盛名，為提升區域觀光產業發展，縣府擬開闢一條石壁遊憩開發區聯外道路，今投入360萬元進行可行性研究及初步規畫工作，縣長張麗善等人至當地舉辦說明會指出，目前縣府盤點2條分別長約4至5公里的可行路線作為聯外遊憩用地，地方也提出第3條路線，不過因部分跨越南投縣，縣府表示將進一步協調，完善觀光動線。

張麗善今率交通工務局長汪令堯，及古坑鄉長林慧如、縣議員王秋足、古坑鄉代會副主席賴嘉濱等人至草嶺召開地方說明會並聽取意見；目前草嶺石壁山區既有聯外道路雲220線寬度僅3至5公尺，且部分為產業道路，縣府計畫循原路線，將長約4.77公里路段拓寬為5至8公尺，新闢路段則約0.3公里，作為石壁遊憩開發區聯外道路，估計總經費約8.9億元。

林慧如、草嶺村長陳兵通及多名地方民眾綜合意見指出，很感謝縣府長期關注草嶺地區交通問題，不過自歷經九二一地震，村民高度關注地質敏感地區，今天縣府所評估的路線雖然不長，但憂心可能出現地質崩塌等疑慮。

地方提議的第3條路線，取以知名景點五元二角、九芎神木前，通往石壁休憩開發區的產業道路作為主要路線；汪令堯回應，因其中長約1公里路段為南投縣境界，若要開闢需與南投縣政府協調，經其配合同意後納入道路生活圈一併開闢，後續才能向中央爭取經費。

張麗善表示，她上任後與南投縣政府多次合作，雙方很有默契，認同第3條路線的方案可串接雲、南2縣交通路網，也能深化雙向觀光區量能，已安排明天拜會南投縣長許淑華。

汪令堯說，由於該地涉及水源區，且海拔超過1500公尺，將須進行環評，開發時程預估至少需要6至7年，不過草嶺觀光區的發展指日可待，縣府有高度信心與南投縣達成共識，也會全力朝此方向修正計畫，實現「雲南一日遊，不必搭飛機」目標。

大草嶺地區是雲林當地著名的後花園，為提升區域觀光產業發展，縣府進行石壁遊憩開發區聯外道路可行性研究，縣長張麗善等人今天至當地舉辦說明會並傾聽意見。記者陳苡葳／攝影
大草嶺地區是雲林當地著名的後花園，為提升區域觀光產業發展，縣府進行石壁遊憩開發區聯外道路可行性研究，縣長張麗善等人今天至當地舉辦說明會並傾聽意見。記者陳苡葳／攝影
大草嶺地區是雲林當地著名的後花園，為提升區域觀光產業發展，縣府進行石壁遊憩開發區聯外道路可行性研究，縣長張麗善等人今天至當地舉辦說明會並傾聽意見。記者陳苡葳／攝影
大草嶺地區是雲林當地著名的後花園，為提升區域觀光產業發展，縣府進行石壁遊憩開發區聯外道路可行性研究，縣長張麗善等人今天至當地舉辦說明會並傾聽意見。記者陳苡葳／攝影

張麗善 草嶺

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