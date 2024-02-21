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台南四草蚵殼暫置區 112年標售10噸再利用

中央社／ 台南21日電

台南市四草蚵殼暫置示範區去年8月開放使用，市府農業局統計，民國112年蚵殼標售10.42公噸，每公噸新台幣200元，交由台糖製成蚵殼粉，再送交下游廠商製成各式商品。

市府農業局今天發布新聞稿指出，市府111年7月在安南區四草海岸規劃設置四草蚵殼暫置示範區，面積3580平方公尺，112年1月取得土地所有權，同年8月完成設施設置，開放養蚵漁民將蚵殼運到示範區。

農業局112年辦理蚵殼標售10.42公噸，以每公噸200元售予得標廠商，交由台糖生技材料廠製成蚵殼粉，再送交下游廠商製成各式商品。

台糖指出，台糖生技材料廠每年可處理5萬公噸蚵殼，鍛燒加工後產出4萬公噸蚵殼粉，依市場需求產出不同粒徑，首波應用在肥料、飼料等農業領域。

農業局表示，以往漁民習慣將剖蚵後蚵殼視作垃圾棄置海岸，產生蚊蠅及惡臭，如今華麗轉身，變成循環再利用資源，創造蚵殼海廢另一個春天。

材料 漁民 生技

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