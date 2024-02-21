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水林人迎接小過年 蕃薯寮媽「元宵夜巡」倒數登場
雲林縣無形文化資產蕃薯寮媽「元宵夜巡」本月24日元宵節起連續3天舉行，水林順天宮除打造3座高達3公尺的紙紮「火馬」炮車，爐主也為還願，準備市值6萬8000元炮贊，農曆元月十五日在牌樓前鋪成紅地毯恭迎大龜、大龜媽回鑾，系列活動中最大特色的「射火馬」則於26日當晚7點進行，開光後藉發射沖天炮，象徵去除瘟疫，還有面桶炮、村落遶境及搏大龜爐主等特色活動，祈求風調雨順、民物康寧。
主委洪明發說，元宵夜巡循例將舉行3天，首日2月24日（農曆元月十五日）將準備890台斤的大龜（大型紅龜粿），周邊並堆疊1萬6800台斤米包迎神，以牌樓為起點施放長達30公尺的炮贊紅地毯，預計上午9點進廟門，當晚於蕃薯、山腳2村夜巡遶境；2月25日（農曆元月十六日）則在農牧區車巡，最後一天（農曆元月十七日）晚上7時許進行射火馬及面桶炮、搏大龜爐主等儀式。
廟方表示，射火馬最早可追溯至清朝嘉慶年間，當時地方瘟疫肆虐，民間透過宗教信仰，祈求神明指派兵馬負責送走瘟神，於每年元宵節準備火馬，以竹子為支架，透過紙紮費時逾1個半月製成3座，儀式前會在馬腹及馬匹周邊擺放沖天炮。
廟方說，今年媽祖遶境夜巡範圍包括蕃薯村、山腳村，啟程之前會先進行射火馬儀式；火馬迎請入廟後，信徒持香拜天地祈福，隨即移至廟埕開光，接續點燃施放沖天炮以酬謝神恩、消災解厄，祈求新的一年平安順利。
顧問紀明欣指出，射火馬的過程，其鞭炮釋放出的硫磺味象徵消毒，藉氣味、煙燻飄散至村落各處驅除厄運，廟內主祀的開基大媽並將出巡，展開信眾與媽祖之間最近距離的接觸。
「蕃薯媽如同慈祥母親，保佑這片土地」信眾說，家家戶戶屆時都會準備許多鞭炮、煙火迎接這一年一度的盛會，且鞭炮施放時間愈長，媽祖就會停留愈久，具祈求神尊多多庇佑的意涵。
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