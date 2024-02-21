故宮南院推出限量「神龍」小提燈 元宵節前2天憑票兌換

甲辰龍年元宵節即將登場，各地元宵小提燈爭豔登場，故宮南院切合龍年主題推出「神獸現形—文物中的奇幻生物」特展，更以其中一件畫作「宋人繪霖雨圖」為發想，創作神龍造型小提燈，元宵夜前2月23、24日憑有價票2張，即可免費兌換1個，每日限量送完為止。

故宮南院表示，呼應新年生肖主題，故宮南院特地在各展廳挑選祥龍展件迎賓，包括人氣國寶展的南宋〈劍龍葵花鏡〉、織品展的明代〈龍紋圓補〉，以及神獸展明代〈青花穿蓮龍紋天球瓶〉、清代〈青花鯉躍龍門圖折沿盤〉、〈剔紅雲龍紋長方匣〉，展現各朝代的龍造型大異其趣。