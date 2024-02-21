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元宵雙展區！台灣燈會高鐵啓燈、安平精彩節目重磅登場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
安平燈區在24及25日元宵節周末也有精彩表演。圖／台南市政府提供
安平燈區在24及25日元宵節周末也有精彩表演。圖／台南市政府提供

台灣燈會高鐵燈區將於24日元宵節啟燈，安平燈區也準備精采節目輪番上陣，深受民眾喜愛的無人機煙火空中展演，連續兩天也將精采演出，「台灣燈會雙展區互相輝映」，市長黃偉哲表示，元宵節來台南就對了。

市府表示， 安平燈區24及25日安排 一系列精采演出，英國達人秀保羅帕茲、金曲歌后彭佳慧、金曲客家歌王羅文裕等音樂人，在安平燈區主舞台演出，另外，廣受觀眾喜愛的三立綜藝節目超級夜總會也將在安平燈區的安億停車場LIVE錄影，民眾可自由入場。

除了歌王歌后，還有「白紙系」彤溫岑二重唱，以溫暖和聲唱出都市客語；「搖滾小小兵J HALL」則是平均年齡10.75歲客家子弟兵，編曲、演奏樣樣行；台南「靈龍舞蹈團」，以新風格演繹客家族群經由傳統走向當代的歷程。

英國達人秀保羅帕茲3月10在文化中心的演出已被民眾索票一空、想聆聽保羅帕茲的表演，還可以把握25日在安平燈區的戶外演出！市府2月25日(周日)邀請英國達人秀保羅帕茲在安平燈區主舞台登台演出。

此外，25日晚間安平燈區也推出重磅節目，邀請超級夜總會Live錄影，主持人澎恰恰、許效舜及苗可麗，與十多位明星歌手將與現場觀眾同樂，錄影地點在安平燈區美食市集區，採自由入場，座位有限。

安平燈區在24及25日元宵節周末也有精彩表演。圖／台南市政府提供
安平燈區在24及25日元宵節周末也有精彩表演。圖／台南市政府提供
安平燈區在24及25日元宵節周末也有精彩表演。圖／台南市政府提供
安平燈區在24及25日元宵節周末也有精彩表演。圖／台南市政府提供
安平燈區在24及25日元宵節周末也有精彩表演。圖／台南市政府提供
安平燈區在24及25日元宵節周末也有精彩表演。圖／台南市政府提供
安平燈區在24及25日元宵節周末也有精彩表演。圖／台南市政府提供
安平燈區在24及25日元宵節周末也有精彩表演。圖／台南市政府提供
安平燈區在24及25日元宵節周末也有精彩表演。圖／台南市政府提供
安平燈區在24及25日元宵節周末也有精彩表演。圖／台南市政府提供
安平燈區在24及25日元宵節周末也有精彩表演。圖／台南市政府提供
安平燈區在24及25日元宵節周末也有精彩表演。圖／台南市政府提供

元宵節 台灣燈會 客家

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