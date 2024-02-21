超美！斥資7000萬打造 嘉縣首座衛生所結合長照今落成

中央挹注5480萬加上嘉縣府自籌1500萬，共斥資近7000萬元，打造縣內10年來首座最美新港鄉衛生所與長照據點，今天在國健署長吳昭軍與縣長翁章梁等人見證下落成啟用，2棟式建築整合醫療長照服務，包含銀髮健身俱樂部、營養示範廚房等多功能設計，全面造福地方鄉親。

衛福部國健署執行中央前瞻計畫，針對不符合現行耐震安全的衛生所進行盤點與改建。國健署長吳昭軍表示，前瞻建設經費補助已經結束，各縣市仍有老舊衛生所需重建計畫，目前以爭取公共建設經費努力，這次提報公共建設經費達35億以上，希望經費能獲中央支持。

吳昭軍也說，衛生單位不會做工程，需有地方建設處的支持，肯定縣府建設處團隊協助，才能有這麼好的衛生所得以順利落成，新港鄉衛生所已成為衛福部支持地方建設的最佳的見證標竿，另針對嘉縣提出的9所衛生所重建案，正評估後續補助。

嘉縣新港鄉衛生所新建大樓落成啟用，由縣長翁章梁、立委陳冠廷、國健署長吳昭軍、衛生局長趙紋華、新港鄉長葉孟龍及縣議員黃啟豪、林岱杰及林淑完與新港奉天宮董事長何達煌等地方人士出席剪綵，見證入新厝喜悅。

「衛生所是地方發展背後最重要的基石！」縣長翁章梁表示，感謝前立委陳明文爭取到中央補助5480萬，加上縣府自籌近1500萬，合計近7000萬元，移址新建全新新港衛生所，以嶄新的面貌服務在地的鄉親。

衛生局趙紋華局長指出，原衛生所廳舍自民國70年代使用至今已近40年，建物老舊不堪使用，新建物外觀以新港奉天宮媽祖信仰意象轉化斜屋頂及門柱，功能上也符合綠建築，為具生態、節能、減廢、健康的建築物，共分為兩棟。

其中地上3層的醫療棟一樓規劃醫療門診區、二樓為辦公空間、三樓為銀髮健身俱樂部及營養示範廚房；地上兩層的長照衛福據點將做為長照分站及日照中心使用。

趙局長說，新港鄉衛生所是縣內近十多年來第一間完成重建的衛生所，是具有歷史性的意義，目前持續向中央爭取經費，希望溪口、大林、民雄等9所老舊衛生所都能順利重建，讓嘉義縣在高齡化社會的挑戰下站穩腳跟，達「健康樂活在嘉義」的願景。

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