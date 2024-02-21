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超美！斥資7000萬打造 嘉縣首座衛生所結合長照今落成

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
斥資近7000萬元，打造嘉縣內10年來首座的衛生所與長照據點，今天在國健署長吳昭軍與縣長翁章梁等人見證下新港衛生所落成啟用。記者呂慧瑜／攝影
斥資近7000萬元，打造嘉縣內10年來首座的衛生所與長照據點，今天在國健署長吳昭軍與縣長翁章梁等人見證下新港衛生所落成啟用。記者呂慧瑜／攝影

中央挹注5480萬加上嘉縣府自籌1500萬，共斥資近7000萬元，打造縣內10年來首座最美新港鄉衛生所長照據點，今天在國健署長吳昭軍與縣長翁章梁等人見證下落成啟用，2棟式建築整合醫療長照服務，包含銀髮健身俱樂部、營養示範廚房等多功能設計，全面造福地方鄉親。

衛福部國健署執行中央前瞻計畫，針對不符合現行耐震安全的衛生所進行盤點與改建。國健署長吳昭軍表示，前瞻建設經費補助已經結束，各縣市仍有老舊衛生所需重建計畫，目前以爭取公共建設經費努力，這次提報公共建設經費達35億以上，希望經費能獲中央支持。

吳昭軍也說，衛生單位不會做工程，需有地方建設處的支持，肯定縣府建設處團隊協助，才能有這麼好的衛生所得以順利落成，新港鄉衛生所已成為衛福部支持地方建設的最佳的見證標竿，另針對嘉縣提出的9所衛生所重建案，正評估後續補助。

嘉縣新港鄉衛生所新建大樓落成啟用，由縣長翁章梁、立委陳冠廷、國健署長吳昭軍、衛生局長趙紋華、新港鄉長葉孟龍及縣議員黃啟豪、林岱杰及林淑完與新港奉天宮董事長何達煌等地方人士出席剪綵，見證入新厝喜悅。

「衛生所是地方發展背後最重要的基石！」縣長翁章梁表示，感謝前立委陳明文爭取到中央補助5480萬，加上縣府自籌近1500萬，合計近7000萬元，移址新建全新新港衛生所，以嶄新的面貌服務在地的鄉親。

衛生局趙紋華局長指出，原衛生所廳舍自民國70年代使用至今已近40年，建物老舊不堪使用，新建物外觀以新港奉天宮媽祖信仰意象轉化斜屋頂及門柱，功能上也符合綠建築，為具生態、節能、減廢、健康的建築物，共分為兩棟。

其中地上3層的醫療棟一樓規劃醫療門診區、二樓為辦公空間、三樓為銀髮健身俱樂部及營養示範廚房；地上兩層的長照衛福據點將做為長照分站及日照中心使用。

趙局長說，新港鄉衛生所是縣內近十多年來第一間完成重建的衛生所，是具有歷史性的意義，目前持續向中央爭取經費，希望溪口、大林、民雄等9所老舊衛生所都能順利重建，讓嘉義縣在高齡化社會的挑戰下站穩腳跟，達「健康樂活在嘉義」的願景。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

嘉縣衛生局長趙紋華向縣長翁章梁與縣議員們於長照據點棟介紹長照服務在嘉Q版地圖。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣衛生局長趙紋華向縣長翁章梁與縣議員們於長照據點棟介紹長照服務在嘉Q版地圖。記者呂慧瑜／攝影
斥資近7000萬元，打造嘉縣內10年來首座的衛生所與長照據點，今天在國健署長吳昭軍與縣長翁章梁等人見證下新港衛生所落成啟用。記者呂慧瑜／攝影
斥資近7000萬元，打造嘉縣內10年來首座的衛生所與長照據點，今天在國健署長吳昭軍與縣長翁章梁等人見證下新港衛生所落成啟用。記者呂慧瑜／攝影
斥資近7000萬，嘉縣新港衛生所今天落成啟用，縣長翁章梁與縣議員們，一起跟銀髮健身鄉親們合影。記者呂慧瑜／攝影
斥資近7000萬，嘉縣新港衛生所今天落成啟用，縣長翁章梁與縣議員們，一起跟銀髮健身鄉親們合影。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣長翁章梁與縣議員們參觀新港衛生所第一診間空間，內部寬敞舒適。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣長翁章梁與縣議員們參觀新港衛生所第一診間空間，內部寬敞舒適。記者呂慧瑜／攝影
斥資近7000萬元，打造嘉縣內10年來首座的衛生所與長照據點，今天在國健署長吳昭軍與縣長翁章梁等人見證下新港衛生所落成啟用。記者呂慧瑜／攝影
斥資近7000萬元，打造嘉縣內10年來首座的衛生所與長照據點，今天在國健署長吳昭軍與縣長翁章梁等人見證下新港衛生所落成啟用。記者呂慧瑜／攝影

嘉義 國健署 衛生所 長照

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