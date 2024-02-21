環委指台南綠能產業園區不應開發 南市府：續爭取支持

為推動綠能產業發展，台南市政府推動「台南綠能產業園區」今天第4次環評初審，委員們以當地淹水潛勢無法解決、野生動物棲地豐富等因素，對環境、生態及周遭農業等有重大不利影響，建議認定不應開發；市府經發局副局長蕭富仁表示，會在3天內提出申訴，30天內提供補充資料，持續爭取環評大會委員的支持 。

蕭富仁指出，綠能產業園區基地淹水潛勢區等規畫，計算出的數據顯示淹水體積小於目前規畫淹水補償量體，用25年且於極端氣候之下，園區內的滯洪池量體安全係數仍遠高於出流管制係數，經地方水利單位通過；相關林相保護及農地變更，也經農業部通過，原則上仍會以現址作為開發基地，再研擬進一步的環境衝擊減輕對策，爭取環評委員的支持。

環境部今天召開「台南市綠能產業園區環境影響說明書」專案小組第4次初審會議，園區位於台南市仁德區，計畫面積為64.64公頃，鄰近台南高鐵站、北為台86線快速道路，南為港尾溝溪疏洪道，西臨仁德區域性垃圾衛生掩埋場，東臨法務部矯正署台南看守所及甜心牧場。預期目標是連結沙崙智慧綠能科學城，可增加6000個就業機會，吸引約新台幣110億元投資額，每年可帶來約220億元產值。