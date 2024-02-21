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環委指台南綠能產業園區不應開發 南市府：續爭取支持

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
森林城市協會及甜心有機農牧場負責人徐紫珊今至環境部門口抗議台南綠能產業園區開發案。記者胡瑞玲／攝影
森林城市協會及甜心有機農牧場負責人徐紫珊今至環境部門口抗議台南綠能產業園區開發案。記者胡瑞玲／攝影

為推動綠能產業發展，台南市政府推動「台南綠能產業園區」今天第4次環評初審，委員們以當地淹水潛勢無法解決、野生動物棲地豐富等因素，對環境、生態及周遭農業等有重大不利影響，建議認定不應開發；市府經發局副局長蕭富仁表示，會在3天內提出申訴，30天內提供補充資料，持續爭取環評大會委員的支持 。

蕭富仁指出，綠能產業園區基地淹水潛勢區等規畫，計算出的數據顯示淹水體積小於目前規畫淹水補償量體，用25年且於極端氣候之下，園區內的滯洪池量體安全係數仍遠高於出流管制係數，經地方水利單位通過；相關林相保護及農地變更，也經農業部通過，原則上仍會以現址作為開發基地，再研擬進一步的環境衝擊減輕對策，爭取環評委員的支持。

環境部今天召開「台南市綠能產業園區環境影響說明書」專案小組第4次初審會議，園區位於台南市仁德區，計畫面積為64.64公頃，鄰近台南高鐵站、北為台86線快速道路，南為港尾溝溪疏洪道，西臨仁德區域性垃圾衛生掩埋場，東臨法務部矯正署台南看守所及甜心牧場。預期目標是連結沙崙智慧綠能科學城，可增加6000個就業機會，吸引約新台幣110億元投資額，每年可帶來約220億元產值。

台南 淹水 環評 綠能

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