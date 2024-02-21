雲林吃飯擔周末登場 估10萬人呷平安

雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮萬人吃飯擔，周六於東勢鄉復興村盛大登場，因逢周末預計將逾10萬人參加在田間吃平安宴，廟方和警方也動員加強準備；復興村準備油飯、炒米粉、燒酒雞、鹹菜鴨，更有人捐助10頭羊，讓民眾大快朵頤。廟方表示，歡迎大家來「呷平安」，但呼籲自備環保餐具，減少一次性餐具。

東勢鄉長張健福、復興村長張文發說，此村15年才輪值一次，全村總動員籌辦，準備各式古早味的餐宴，讓大家吃得平安吃得樂，並把平安福氣帶回去，全家大小整年都平安。

馬嗚山萬人吃飯擔與「北天燈」、「南蜂炮」並列為台灣3大元宵民俗活動，馬鳴山鎮安宮昨開五年千歲元宵遶境吃飯擔文化節記者會，縣府文觀處長陳璧君、東勢鄉長張健福、縣議長黃凱、鎮安宮主委章金樹、台塑麥寮管理處副總蔡建樑等人主持「開擔」儀式。

章金樹也說，吃飯擔源自於清朝年間瘟疫橫行，元宵節恭迎五年千歲出巡遶境5股14庄，消除瘴癘，冀保安寧，村民感念神恩自發性準備「飯擔」提供給陣頭和隨香隊伍食用，吃飯擔也是「吃平安」，每年輪值村庄村民總動員準備豐盛餐食，讓全國各地民眾吃得平安。為此，自來水公司當天也加派水車，供水洗手，落實用餐衛生。