南市佳里土雞場檢出禽流感 今撲殺逾萬隻強化監控

台南市佳里區一處養雞場本月16日傳出疑罹患禽流感，南市農業局動保處獲通報採樣出爐，確定為H5N1亞型高病原性禽流感，今緊急執行撲殺1萬零16隻，後續加強監控。

南市動保處今晚發布新聞稿指出，16日至佳里區某紅羽土雞場訪視輔導並主動監測採樣送驗，經農業部獸醫研究所確診為H5N1亞型高病原性禽流感，動保處20日完成撲殺1萬16隻（紅羽土雞9866隻，蛋中雞150隻），全數運至焚化爐及化製場銷燬，並進行全場消毒，以阻絕疫病傳播。

動保處表示，冬季是禽流感的好發季節，為強化禽場禽流感監測，將針對撲殺場周邊半徑1公里內6場養禽場實施採樣監測，1-3公里內43場禽場訪視檢查，另實施案例禽場關聯場採樣監測，同步加強化製場死亡化製數量異常管控，稽查化製車輛清潔消毒等，並持續派遣消毒車加強禽場周邊公共區域消毒頻度，今年迄今已執行1070場次，將環境中潛藏病毒降到最低。