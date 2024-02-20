雅聞湖濱療癒森林偷跑開售 台南市府開罰15萬元

台南市後壁區上茄苳「雅聞湖濱療癒森林」春節前試營運，引起很大回響，也引起市府關注，經查，業者未經申請許可，從事販售行為，已違反相關法規，市府今前往聯合稽查，廠商因違反非都市土地使用管制規則，經發局將裁罰15萬元。

台南市政經發局下午發布新聞稿指出，雅聞工廠於後壁區上茄苳設廠的占地面積為3.4公頃，使用地為丁種建築用地，依法為可設廠用地，目前已取得使用執照，並正向經發局辦理工廠登記。但目前違規進行販售行為，經民眾陳情該處未經核准工廠登記即開始營運，有違反相關法規之嫌。

經發局今天下午邀工務局、地政局、警察局、環境保護局、衛生局、消防局、交通局、後壁區公所前往聯合稽查及輔導，發現現場有展售化妝品供民眾參觀選購，尚未有製造加工情事。業者擅自從事化妝品展售，違反非都市土地使用管制規則，市府將裁處15萬元罰鍰。並提醒業者盡速完成號誌設置、畫設停車格，增設停車場。