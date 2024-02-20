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台南月津港燈節小提燈受歡迎 將限量發售

中央社／ 台南20日電

擁有「全國最美水岸燈節」美名的台南月津港燈節，今年推出外型討喜的「月光獸」小提燈，開幕時限量開放索取獲熱烈迴響，明晚起限量上架發售，讓更多人可以拿提燈逛月津。

台南市政府文化局新聞稿指出，「月光獸」提燈外型設計恰似異星小生物，擁有3個圓滾滾眼睛，提燈底部鏤空的星月設計，散發出溫暖黃光，有如熱切好奇注視周遭世界，也帶領著每名造訪月津港燈節的民眾探索月津港。

文化局指出，「月光獸」提燈首波於燈節開幕時開放限量索取，民眾迴響非常熱烈，不少民眾反映期待有機會可以「拿著提燈逛月津」。

文化局表示，明天晚間6時30分起，「月光獸」提燈將於鹽水月之美術館委外空間「赤兔製造所」限量上架銷售，每組售價新台幣150元，赤兔製造所營業時間為晚間6時30分至10時30分，民眾可於燈節期間前往洽詢。

文化局說明，除了限量發售，此次也與統一超商合作，持有燈節期間（1月27日至3月3日）於ibon機台購買的任一ibon票券1張，並價值達100元以上，可於23日、24日下午5時30分至晚間11時，憑票根至月津港燈節活動現場「水月橋服務台」免費兌換，每日限量100組。

文化局指出，月津港燈節今年邁入第13年，今年規劃5大燈區，合計66件作品，自1月27日開展以來已突破75萬參觀人次，預期元宵節至228連假期間，將是另一波參觀高峰。

文化局 月津港

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