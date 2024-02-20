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中高齡、婦女二度重返職場獎勵多 最高可領6萬元獎勵金
勞動部近期推出多項鼓勵婦女、中高齡者二度就業獎勵計畫，最高可領6萬元獎勵金，雲林縣西螺交流道下休息站「西遊世界」甫開幕，大舉招募人才，就業服務員極力說服業者中高齡及二度就業婦女就業穩定性高，業者將於本周四上午第三波現場徵才，釋出26個工作機會。
斗六就業中心主任廖家偉表示，「西遊世界」因剛開幕，短期內需招募大量人力，希望員工皆能穩定就業，西螺就服員王麗娟鼓勵業者，運用中高齡及二度就業婦女的穩定特性，多給予就業機會，日前斗六中心協助辦理2場該企業的徵才活動，合計錄取13人，中高齡、婦女就有6位。
「西遊世界」以觀光服務為主，第三場徵才活動將於本周四(22日）上午9時30分至11點30分，在「西遊世界」辦理現場徵才，職缺除營業主管外，還包括企畫小編、財會助理、主管助理、營業員、倉管員、計時員、假日工讀生等26個職缺，大部分職缺薪資約為28K至32K、或時薪183元以上，營業主管職缺則是祭出薪資35K。
廖家偉表示，勞動部近期推動因家庭關係離開職場達180日的婦女重返就業，若經公立就業服務機構推介不分任何行業職缺，穩定就業達90日者，可領取3萬元「再就業獎勵」津貼，剛推出的45歲以上依法退休或55歲以上離開職場逾三個月，經公立就服機構推介全職工作半年，最高可領6萬元的就業獎勵，部分工時者也提供最高3萬元就業獎勵。相關訊息可逕至台灣就業通(http://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢，或電洽斗六就業中心（05）5325105或鄰近就服台洽詢。
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