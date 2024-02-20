加速嘉義市鐵路高架化都市更新 家戶拜訪、公設規畫同步啟動

嘉義市鐵路高架化預定2025年底通車，市府啟動車站西側小澎湖、小副瀨、北港車頭，第一期都市更新及危老重建計畫，因大多私有產權，都更採自主更新，市府去年7月辦說明會及問卷調查，原訂去年底完成，因許多居民老人或籍在人不在，問卷回收不如預期，年後都發處以家戶拜訪加速意見溝通整合，並同步啟動道路等公共設施規畫。

都發處說，為進行意見整合，去年發出1300份問卷，希望地主住戶積極參與，表達意願想法，以利都更順利推動，回收問卷有更新意願者約占76.29%，為提升回收率，分區辦小型座談會，因有許多居民老人不會填問圈，或籍在人不在，問卷回收不如預期。

調查意願過程，部分調查員戴證件被誤為詐騙集團拒答，為加速推動，年後將家戶拜訪。都更規定，自主都更居民同意比例須達80%，危老重建居民要全部同意，問卷內容包括是否所有權人、使用類別、住多久、租金、想修繕或重建、環境滿意度、交通停車空間、休閒公園、公安、公辦都更意願、都更後搬離或補貼、協助找屋或社會住宅等。

部分居民要求市府協助，搬遷未來興建完工的社會住宅，因入住社宅有資格限制，都發處報請內政部住都中心協助，都更區域老舊，道路等公共設施需配合都計重新規畫設計。

第一期都更範圍含北興陸橋以南、嘉雄陸橋以北，博愛路2段以東，西以車站專用區為界，面積約19公頃，含小澎湖、小副瀨、北港車頭周邊，包括大部分後驛里及部分慶安里、福全里。