快訊

羽球／奧運積分榜更新 戴資穎穩居第3、周天成和林俊易皆下滑

批林右昌兄妹「中央廚房」餵假訊息 謝國樑澄清權利金總額

小米也傳裁員 龍年開工即停工 大陸勞動仲裁熱線爆滿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加速嘉義市鐵路高架化都市更新 家戶拜訪、公設規畫同步啟動

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市鐵路高架化預定2025年底通車，市府啟動車站西側小澎湖、小副瀨、北港車頭，第一期都市更新及危老重建計畫，圖為都更區域圖。圖／嘉市府提供
嘉義市鐵路高架化預定2025年底通車，市府啟動車站西側小澎湖、小副瀨、北港車頭，第一期都市更新及危老重建計畫，圖為都更區域圖。圖／嘉市府提供

嘉義市鐵路高架化預定2025年底通車，市府啟動車站西側小澎湖、小副瀨、北港車頭，第一期都市更新及危老重建計畫，因大多私有產權，都更採自主更新，市府去年7月辦說明會及問卷調查，原訂去年底完成，因許多居民老人或籍在人不在，問卷回收不如預期，年後都發處以家戶拜訪加速意見溝通整合，並同步啟動道路等公共設施規畫。

都發處說，為進行意見整合，去年發出1300份問卷，希望地主住戶積極參與，表達意願想法，以利都更順利推動，回收問卷有更新意願者約占76.29%，為提升回收率，分區辦小型座談會，因有許多居民老人不會填問圈，或籍在人不在，問卷回收不如預期。

調查意願過程，部分調查員戴證件被誤為詐騙集團拒答，為加速推動，年後將家戶拜訪。都更規定，自主都更居民同意比例須達80%，危老重建居民要全部同意，問卷內容包括是否所有權人、使用類別、住多久、租金、想修繕或重建、環境滿意度、交通停車空間、休閒公園、公安、公辦都更意願、都更後搬離或補貼、協助找屋或社會住宅等。

部分居民要求市府協助，搬遷未來興建完工的社會住宅，因入住社宅有資格限制，都發處報請內政部住都中心協助，都更區域老舊，道路等公共設施需配合都計重新規畫設計。

第一期都更範圍含北興陸橋以南、嘉雄陸橋以北，博愛路2段以東，西以車站專用區為界，面積約19公頃，含小澎湖、小副瀨、北港車頭周邊，包括大部分後驛里及部分慶安里、福全里。

當地位在蛋黃區快速發展，現況道路公共設施不足，巷弄狹小，危老房屋多，影響居住安全及都市防災，亟需透過都更改善，都更建物興建費由地主住戶支出，市府協助意見整合規畫安置、興建設計及貸款保證，改善環境，擴增道路、綠地及下水道等公設，提升居住生活品質。

嘉義市鐵路高架化預定2025年底通車，市府啟動車站西側小澎湖、小副瀨、北港車頭，第一期都市更新及危老重建計畫，年後以家戶拜訪加速意見溝通整合，並同步啟動道路等公共設施規畫。記者魯永明／攝影
嘉義市鐵路高架化預定2025年底通車，市府啟動車站西側小澎湖、小副瀨、北港車頭，第一期都市更新及危老重建計畫，年後以家戶拜訪加速意見溝通整合，並同步啟動道路等公共設施規畫。記者魯永明／攝影
嘉義市鐵路高架化預定2025年底通車，市府啟動車站西側小澎湖、小副瀨、北港車頭，第一期都市更新及危老重建計畫，圖為去年舉辦說明會情形。圖／嘉市府提供
嘉義市鐵路高架化預定2025年底通車，市府啟動車站西側小澎湖、小副瀨、北港車頭，第一期都市更新及危老重建計畫，圖為去年舉辦說明會情形。圖／嘉市府提供

澎湖 都更

延伸閱讀

龍年清朝「龍王廟」遺址重現 嘉義市百年東門派出所華麗轉身

北港主燈神龍見首不見尾 遊客探尋原來龍尾在「1公里外」

春燕來了！嘉義市人口近10年首度成長 龍年到黃敏惠催生

無號誌路口加強取締　嘉義市「停車再開」科技執法15日正式啟用！

相關新聞

影／檢出瘦肉精「歡迎議會送檢調」 曾梓展說3次：還我們清白

台中市議會民進黨團把台糖肉片檢出瘦肉精定調為「食安烏龍」，請衛生局主動送檢調以證清白。衛生局長曾梓展說，「我無法接受烏龍...

壯世代再就業媒合開跑！符合這條件 勞工最高補助6萬元

勞動部訂定「壯世代就業促進獎勵實施要點」，自即日起開始申請，將補助壯世代勞工最高6萬元、雇主最高30萬元，透過勞雇雙獎勵...

加速嘉義市鐵路高架化都市更新 家戶拜訪、公設規畫同步啟動

嘉義市鐵路高架化預定2025年底通車，市府啟動車站西側小澎湖、小副瀨、北港車頭，第一期都市更新及危老重建計畫，因大多私有...

影／台灣燈會高鐵燈區未演先轟動 假日免費停放萬國觀光工廠

2024台灣燈會高鐵燈區23日將登場，預計將有大量的遊客進入歸仁區沙崙的高鐵站周邊區域，加上原有的高鐵旅客，台南市政府為...

台南極限村迎來特色轉運站 結合左鎮果菜市場帶動發展

台南市政府在左鎮果菜市場前規畫的大型候車站，已經完工，整合公車、小黃公車，也結合在地創生、農產、觀光功能，可滿足生活及觀...

台江親師生3代繪製 家族樹展 孫子看見爺奶故事

台南社區大學台江分校民俗文化班結合和順國中、海佃國小、長安國小本土教育課程，共同策畫台江建庄200年「家族樹」故事特展，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。