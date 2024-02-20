台南極限村迎來特色轉運站 結合左鎮果菜市場帶動發展

台南市政府在左鎮果菜市場前規畫的大型候車站，已經完工，整合公車、小黃公車，也結合在地創生、農產、觀光功能，可滿足生活及觀光等公共交通需求，提供完善加值的公共運輸空間，今天正式啟用，開始停靠各路線班車。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視山區的交通發展，交通局歷年在左鎮推動幹支線公車、小黃公車、智慧站牌等，已形成公共運輸的轉乘節點，因此特別利用左鎮果菜市場的腹地，興建一座大型候車站，以完善的轉乘設施帶動山區各地節點串聯讓交通更便利順暢。

左鎮區是全市37區中人口最少、老化最嚴重之一，也被成為極限村，最近在返鄉青年與地方區公所合力打造左鎮燈節，迎來難得的人潮及盛況，轉運站希望成為「長者有人顧、旅客有得玩、創業有機會」的未來城鎮，並吸引青年返鄉工作。

王銘德指出，交通局積極向中央爭取補助發展地方公共運輸，本次與農產運銷公司合作，利用果菜市場前方空地興建大型候車站，且善用太陽能光電板打造大面積頂篷，不但可遮風避雨也可將動線串聯至果菜市場內，旅客等車還可參觀選購在地農特產品。