快訊

台北101傳出人才跳槽危機 內部員工爆：泛政治化是導火線

獨／陸快艇翻覆意外…家屬今抵金門引魂 2天1夜行程曝光

空姐自曝搭機絕不用廁所衛生紙 要有乾淨舒適的飛行注意3件事

台南極限村迎來特色轉運站 結合左鎮果菜市場帶動發展

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市左鎮果菜市場大型候車站吸睛啟用。圖／交通局提供
台南市左鎮果菜市場大型候車站吸睛啟用。圖／交通局提供

台南市政府在左鎮果菜市場前規畫的大型候車站，已經完工，整合公車、小黃公車，也結合在地創生、農產、觀光功能，可滿足生活及觀光等公共交通需求，提供完善加值的公共運輸空間，今天正式啟用，開始停靠各路線班車。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視山區的交通發展，交通局歷年在左鎮推動幹支線公車、小黃公車、智慧站牌等，已形成公共運輸的轉乘節點，因此特別利用左鎮果菜市場的腹地，興建一座大型候車站，以完善的轉乘設施帶動山區各地節點串聯讓交通更便利順暢。

左鎮區是全市37區中人口最少、老化最嚴重之一，也被成為極限村，最近在返鄉青年與地方區公所合力打造左鎮燈節，迎來難得的人潮及盛況，轉運站希望成為「長者有人顧、旅客有得玩、創業有機會」的未來城鎮，並吸引青年返鄉工作。

王銘德指出，交通局積極向中央爭取補助發展地方公共運輸，本次與農產運銷公司合作，利用果菜市場前方空地興建大型候車站，且善用太陽能光電板打造大面積頂篷，不但可遮風避雨也可將動線串聯至果菜市場內，旅客等車還可參觀選購在地農特產品。

公共運輸處長吳俁之表示，左鎮大型候車站總工程經費約為500萬元，爭取中央補助88萬元，其餘均由市府編列預算建設。在此站可轉乘綠幹線至玉井、台南市區，也可搭乘綠支線往南化、甲仙，另也有往二寮、草山、南化、澄山等地的小黃公車，是左鎮鄉親期盼已久的交通建設。

台南市左鎮果菜市場大型候車站吸睛啟用。圖／交通局提供
台南市左鎮果菜市場大型候車站吸睛啟用。圖／交通局提供
台南市左鎮果菜市場大型候車站吸睛啟用。圖／交通局提供
台南市左鎮果菜市場大型候車站吸睛啟用。圖／交通局提供

公共運輸 公車

延伸閱讀

柯文哲市場改建減項發包違法送監院？民眾黨議員反擊：搬弄是非

花蓮果菜市場到貨量充裕 應景蔬果價格平穩

年節前嘉義市果菜市場交易熱絡供貨充足 這些水果價格上漲

年節前蔬菜需求量大 西螺果菜市場貨量增倍交易熱絡

相關新聞

台南極限村迎來特色轉運站 結合左鎮果菜市場帶動發展

台南市政府在左鎮果菜市場前規畫的大型候車站，已經完工，整合公車、小黃公車，也結合在地創生、農產、觀光功能，可滿足生活及觀...

台江親師生3代繪製 家族樹展 孫子看見爺奶故事

台南社區大學台江分校民俗文化班結合和順國中、海佃國小、長安國小本土教育課程，共同策畫台江建庄200年「家族樹」故事特展，...

麥寮鄉長補選 藍擬徵召前綠將

雲林縣麥寮鄉長蔡長昆日前被台南高分院二審判決當選無效已停職，4月13日將投票補選鄉長，前縣議員許志豪昨天拜訪縣長張麗善，...

「f 翁天信」到處貼 嘉市要罰

嘉義市區近年來一些公共設施被貼上「f翁天信」姓名貼紙，尤其在公廁最常見，有網友指出甚至嘉縣的阿里山風景區管理處、慈雲寶塔...

「英國達人秀」冠軍保羅帕茲台南獻聲 黃偉哲邀共賞天籟

「英國達人秀」冠軍保羅帕茲暌違16年再度來台，將在台灣燈會主辦城市台南安平燈區獻唱，因台南甫入選英國知名國家地理旅遊雜誌...

來猜清水模大師毛森江這台南神祕建築叫什麼 首獎送汽車！

元宵不只猜燈謎，參加「建築命名」猜謎活動，有機會抽到汽車大獎！入主上櫃公司「福裕事業」的清景麟集團董事長林聰麟今天宣布，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。