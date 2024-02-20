台江親師生3代繪製 家族樹展 孫子看見爺奶故事

台南社區大學台江分校民俗文化班結合和順國中、海佃國小、長安國小本土教育課程，共同策畫台江建庄200年「家族樹」故事特展，即日起到3月10日在台江文化中心展出。台江分校表示，親師生3代共同討論，一起認識祖先拓墾艱辛歷史，讓家譜圖像化、故事化，共同營造以台江為本的本土文化學習環境。

和順國中主任李舒婷說，學生對於日治時期戶籍謄本非常感興趣，從中可了解家族祖先過去的職業，再與祖父母訪談來做印證，這是課本中從來不會教的。

海佃國小學生薛允柔分享，透過家族樹的繪製知道祖父和祖母的愛情故事，祖父年輕時身體差，看醫看不好去問神，神明說「有位女生喜歡阿公」，並說出名字和地址，結果「阿嬤就嫁給阿公了」。

和順國中校長杜俊興、長安國小校長張隆慶、十三佃耆老鄭新讚博士、溪頂寮耆老吳昌宏、吳銘福等老中青昨參加開展記者會，長輩肯定學子繪製台江家族樹，從自己的家族開始，認識台江二次移民社會的拓墾歷史文化。