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麥寮鄉長補選 藍擬徵召前綠將

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣長張麗善（前右二）向國民黨推薦徵召前議員許志豪（左二），參加麥寮鄉長補選。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（前右二）向國民黨推薦徵召前議員許志豪（左二），參加麥寮鄉長補選。記者陳雅玲／攝影

雲林縣麥寮鄉長蔡長昆日前被台南高分院二審判決當選無效已停職，4月13日將投票補選鄉長，前縣議員許志豪昨天拜訪縣長張麗善，張宣布，推薦國民黨徵召他參選。民進黨內多人表態願意參加補選，雲縣黨部表示，人選暫無共識，會報請中央黨部核定人選徵召。

許志豪原為民進黨籍，本屆麥寮鄉長選舉時他聲明退出民進黨參選，民進黨認為違紀也祭出開除黨籍，他表示，仍願意承擔，若當選會與縣府合作，讓麥寮進一步發展。

許志豪由麥寮鄉代會副主席許高源及多名鄉民代表、地方人士陪同下拜訪張麗善。張麗善說，她認為許志豪過去在議會問政理性，地方對他稱許有加，因此極力邀約許志豪加入她的團隊，雙方溝通數次後達成共識。

國民黨雲林縣黨部表示，張麗善與縣黨部主委陳瑞雄共同推薦許志豪接受國民黨徵召，會盡速報請中央黨部核定，完成相關徵召作業。

麥寮鄉長補選訊息公布後，民進黨籍的麥寮前鄉長許忠富在臉書表態願意承擔、無黨籍縣議員許留賓也在臉書宣布參加補選；民進黨將此區補選視為艱困選區，授權縣黨部在2月底徵召。縣黨部主委林金忠說，目前黨內有2、3人表態，但執委會無共識，已將名單送交中央黨部決定人選。

麥寮鄉長補選29日起領表，3月4日至6日受理登記，27日抽籤決定號次，4月13日投開票。

張麗善 民進黨 鄉長

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