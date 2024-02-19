13名嘉義學生勇奪金手獎 翁章梁頒獎學金鼓勵勇敢追夢

嘉義縣高中職學生參加全國技藝競賽勇奪13項金手獎，獲獎類別包括機器手臂、室內配線、服裝設計等，種類相當多元，其中5人獲保送台科大入場券，縣長翁章梁今早頒發獎助學金共13萬8000元，肯定學生優秀表現，鼓勵學生勇敢追夢進入理想學校。

東石高中電機科蔡晉軒拿下室內配線金手獎第一名，他說，學業成績雖不優秀，但卻對實作充滿興趣，常利用假日時間到校練習，把失敗當經驗，今年獲得金手獎肯定，感謝老師陳柏妤一路用心指導，也感謝這筆獎助學金，將用在未來求學路上，讓讀書過程更順利。

嘉義高工張志豪拿下模具金手獎第四名，張志豪分享，製作模具的過程只要誤差一點點，就無法和機器配合，過程很講求精細度，需要十分專注投入，這筆獎助學金除了能更精進鑽研專業外，也能減輕家中負擔，未來想就讀高科大完成大學學業，畢業也能後回到嘉義服務。

教育處長李美華說，貼賀榜時發現多數學生面臨難題，因北上就學費用較高，考慮就近留在雲林或台中就讀，為協助孩子努力追夢，特別籌措獎助學金，同時也洽請學生就讀的各國中及高中職校友會在必要時提供協助，減輕未來生活、就學的雙重負擔，勇敢翻轉人生。

翁章梁說，拿下金手獎的13名學生表現優秀，是同儕中的佼佼者，今年獲獎類別相當多元，教育處籌措獎助學金共13萬8000元，希望學生更認真投入學習，未來在業界貢獻技術與心力，成為頂尖技術人才，也鼓勵所有學生投入興趣、發揮熱情，達成更高的人生成就。