快訊

亞洲盃籃賽／中華隊22日迎戰紐西蘭 劉錚發文後首亮相

喊請辭是「想很久的決定」 楊寶楨哽咽落淚、感謝柯文哲栽培

首例本土麻疹現蹤！春節曾去這家藏壽司 羅一鈞籲用餐者注意

13名嘉義學生勇奪金手獎 翁章梁頒獎學金鼓勵勇敢追夢

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣13名高中職學生獲全國技藝競賽金手獎，縣長翁章梁（左二）今天頒發獎助學金給東石高中學生蔡晉軒（右二）。記者黃于凡／攝影
嘉義縣13名高中職學生獲全國技藝競賽金手獎，縣長翁章梁（左二）今天頒發獎助學金給東石高中學生蔡晉軒（右二）。記者黃于凡／攝影

嘉義縣高中職學生參加全國技藝競賽勇奪13項金手獎，獲獎類別包括機器手臂、室內配線、服裝設計等，種類相當多元，其中5人獲保送台科大入場券，縣長翁章梁今早頒發獎助學金共13萬8000元，肯定學生優秀表現，鼓勵學生勇敢追夢進入理想學校。

東石高中電機科蔡晉軒拿下室內配線金手獎第一名，他說，學業成績雖不優秀，但卻對實作充滿興趣，常利用假日時間到校練習，把失敗當經驗，今年獲得金手獎肯定，感謝老師陳柏妤一路用心指導，也感謝這筆獎助學金，將用在未來求學路上，讓讀書過程更順利。

嘉義高工張志豪拿下模具金手獎第四名，張志豪分享，製作模具的過程只要誤差一點點，就無法和機器配合，過程很講求精細度，需要十分專注投入，這筆獎助學金除了能更精進鑽研專業外，也能減輕家中負擔，未來想就讀高科大完成大學學業，畢業也能後回到嘉義服務。

教育處長李美華說，貼賀榜時發現多數學生面臨難題，因北上就學費用較高，考慮就近留在雲林或台中就讀，為協助孩子努力追夢，特別籌措獎助學金，同時也洽請學生就讀的各國中及高中職校友會在必要時提供協助，減輕未來生活、就學的雙重負擔，勇敢翻轉人生

翁章梁說，拿下金手獎的13名學生表現優秀，是同儕中的佼佼者，今年獲獎類別相當多元，教育處籌措獎助學金共13萬8000元，希望學生更認真投入學習，未來在業界貢獻技術與心力，成為頂尖技術人才，也鼓勵所有學生投入興趣、發揮熱情，達成更高的人生成就。

金手獎獲獎名單包括嘉義高工林祐安冷凍空調第1名、黃博文化驗第1名、賴聖展機器手臂技術第1名、張志豪模具第4名、李祥瑜汽車修護第5名，東石高中蔡晉軒室內配線第1名、吳學鼎車床第2名，嘉義家職李亭蓁美顏第3名，林倩如服裝製作第4名、張叡鎮食品檢驗分析第4名、侯馨喬美髮第9名，東吳高職蔡佳妤美髮第5名，嘉義高商楊紫絜商業簡報第11名。

嘉義縣13名高中職學生獲全國技藝競賽金手獎，縣長翁章梁今天共頒發13萬8000元獎助學金，鼓勵學生勇敢追夢。記者黃于凡／攝影
嘉義縣13名高中職學生獲全國技藝競賽金手獎，縣長翁章梁今天共頒發13萬8000元獎助學金，鼓勵學生勇敢追夢。記者黃于凡／攝影

人生 嘉義高商 服裝

延伸閱讀

翁章梁率眾天臺殿拜天公 玉皇大帝聖尊坐升降梯進鑾轎

總統官邸、桃機都有他作品！國際陶藝家楊元太病逝 翁章梁感念對家鄉貢獻

嘉義縣迎來重大投資潮 380公頃重劃區過關正草擬計畫書

複驗確實含瘦肉精 翁章梁：個案或通案中央應講清楚

相關新聞

餓死狗被判禁養 他竟以救援名義收容百餘隻犬貓還募款

雲林縣府接獲檢舉，在林內鄉查獲一處私人狗場涉嫌不當飼養、虐待，狗場陳姓負責人9年前曾因不當照顧，讓飼養的小狗活活餓死，被...

台南捷運綠線卡關多年 終完成顧問團隊遴選啓動修正作業

台南市推動捷運整體路網規畫已獲中央核備，但捷運綠線因行經舊城區，受限道路狹窄、景觀衝擊、文資議題及民意溝通等因素，路線歷...

影／台灣黑熊添新成員 自動相機直擊發情、獵食畫面

林業及自然保育署嘉義分署在嘉義、台南山區設有自動相機，捕抓野生動物照片並監控環境及生態，近期回收照片驚喜發現，首次拍攝到...

今年已有12例登革熱境外移入 台南防制中心：旅遊做好防蚊3步驟

春節寒假旅遊旺季，民眾往返東南亞、南亞國家交流頻繁，衛生福利部疾病管制署資料顯示，國內今年截至目前已有12例登革熱境外移...

台江百年家族樹故事展 3代共筆公民史學 老人家戀愛故事曝光了

台南社大台江分校民俗文化班，踏溯台江二次移民文化路徑，並結合和順國中、海佃國小「小台江」、長安國小「水水長安」本土教育課...

英國國家藝廊首度來台 大師真跡5月奇美博物館展出

奇美博物館將於今年5月引進超級國際大展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，為英國國家藝廊200年首度來台，帶來50名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。