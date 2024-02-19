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嘉縣15隻喵星人開放認養 逾千人登記將公開抽籤

中央社／ 嘉義縣19日電
嘉縣家畜疾病防治所2月19日上午8點起，採網路填表認養貓咪，共15隻品種貓，包括小步舞曲、曼赤肯、英國長毛貓、布偶貓、摺耳貓及2隻聰明的混種貓。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣家畜疾病防治所2月19日上午8點起，採網路填表認養貓咪，共15隻品種貓，包括小步舞曲、曼赤肯、英國長毛貓、布偶貓、摺耳貓及2隻聰明的混種貓。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣家畜疾病防治所去年底查獲民眾非法繁殖品種貓隻，除處罰鍰外，貓隻全數沒入，今天起開放15隻認養，已逾千人登記，避免認養序位認定引爭議，將於29日公開直播抽籤。

嘉義縣家畜疾病防治所表示，去年底接獲台北市動物保護處通報，縣內疑有私自繁殖貓隻並在網路出售，家畜所抵達民眾住所，發現現場有公母貓混籠及母貓哺餵幼貓等非法繁殖情形，依違反動物保護法規定開罰新台幣10萬元罰鍰，貓隻也全數沒入。

嘉義縣長翁章梁指出，縣府要幫這些貓咪找一個溫暖安全的家，家畜所今天起上午至23日下午5時，採用網路填表開放認養登記，只要說明認養意願、後續飼養方式及環境，經篩選評估合適者，將於29日上午10時在嘉義縣動物保護教育園區舉辦粉絲專頁直播公開抽籤，決定認養人。

嘉義縣家畜所表示，品種貓隻是極受歡迎的寵物，查獲案件一曝光，愛貓民眾紛紛打電話至家畜所希望可以認領養，為求公平起見，避免認養序位認定引起爭議，透過直播公開抽籤決定。

家畜所指出，這次開放登記認養的貓有15隻，包括小步舞曲、曼赤肯、英國長毛貓、布偶貓、摺耳貓、混種貓，皆已完成晶片植入、絕育及狂犬病疫苗注射，年齡約5個月至3歲不等，外觀可愛、毛色漂亮，其中混種貓的個性非常親人討喜，吸引大批民眾關注，今天上午已逾千人登記。

嘉義 直播 認養

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