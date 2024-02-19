餓死狗被判禁養 他竟以救援名義收容百餘隻犬貓還募款

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聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣動植物防疫所查獲一處狗場涉嫌不當飼養。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣動植物防疫所查獲一處狗場涉嫌不當飼養。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣府接獲檢舉，在林內鄉查獲一處私人狗場涉嫌不當飼養、虐待，狗場陳姓負責人9年前曾因不當照顧，讓飼養的小狗活活餓死，被彰化縣政府列為不得飼養犬貓的對象，他4年前搬遷到林內鄉進行犬貓收容，防疫所人員查獲時，現場糞便堆積、髒亂不堪，100多隻犬貓中有多隻消瘦病弱，全案將依動保法規定裁處。

雲林縣動植物防疫所日前接獲民眾檢舉，位於林內鄉一處私人狗場疑涉不當飼養及虐待，2月16日會同雲林縣斗六警分局和台灣NOE行動組織突襲稽查，現場清點犬貓134隻，收容在鐵皮屋、庭院和自宅內，飼養環境髒亂糞便堆積和通風不良，且有部分犬貓有消瘦病弱等情況。

防疫所初步調查，狗場陳姓負責人2015年因為飼養多隻小狗，未善盡飼主責任，導致多隻小狗被活活餓死，被彰化地院判違反動物保護法第25五條第1項第1款之非法故意使動物受傷致死罪，並由彰化縣政府依動物保護法裁處禁止飼養犬貓等動物在案。

陳姓負責人4年前搬至雲林縣林內鄉新光路租處（約30坪大小），並開始進行犬貓救援收容，所飼犬、貓來源為民眾通知救援，並在臉書提供匯款帳號接受贊助。

防疫所技正鄭安國表示，該場犬貓由雲林縣政府分別執行沒入、責付保管及移動管制的保全措施，全案目前仍在調查中，將依動物保護法相關規定裁處。

防疫所表示，去年至今，已查獲蘇姓男子及本案陳姓負責人等人，打著犬貓救援名義，利用民眾愛心，大量收容救援動物並收取不一費用，又未妥善照顧動物，致後續病弱未就醫或不當飼養，已嚴重影響動物福利，呼籲民眾避免愛心流為不法人士的斂財手段。

防疫所長廖培志表示，全案沒入的犬貓已辦理公告認養，其中不乏親人溫和的貓隻，目前皆已完成絕育、狂犬病注射及晶片植入，歡迎民眾踴躍認養。

雲林縣動植物防疫所查獲一處狗場涉嫌不當飼養，狗場陳姓負責人曾在臉書提供帳號接受捐款。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣動植物防疫所查獲一處狗場涉嫌不當飼養，狗場陳姓負責人曾在臉書提供帳號接受捐款。記者陳雅玲／翻攝

認養 雲林

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