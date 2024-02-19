台江百年家族樹故事展 3代共筆公民史學 老人家戀愛故事曝光了
台南社大台江分校民俗文化班，踏溯台江二次移民文化路徑，並結合和順國中、海佃國小「小台江」、長安國小「水水長安」本土教育課程，與台江文化中心合作，共同策畫台江建庄2百年「家族樹」故事特展，今起至3月10日在台江文化中心展出，見證3代共筆公民史學。
台江分校表示，透過家族樹的繪製，由近而遠、由今而古，親師生3代共同討論，一起認識祖先拓墾艱辛歷史及重大的生命經驗，讓家譜圖像化、故事化，共同營造以「台江」為本的本土文化學習環境，倡議台江公民史學運動，凝聚台江新家園的社區共同體。2月24日將舉辦台江「家族樹」故事講座，邀請台江耆老及中研院台史所謝國興老師回鄉講故事，號召鄉親一起來口述家族史。
今天的開展記者會有文化局主秘黃宏文、和順國中校長杜俊興、長安國小校長張隆慶、里長王金樹、十三佃耆老鄭新讚博士、溪頂寮耆老吳昌宏、吳銘福等老中青少與會，大家肯定台江學子繪製台江家族樹，從自己的家族開始，認識台江二次移民社會的拓墾歷史文化。
和順國中主任李舒婷表示，學生對於申請日治時期戶籍謄本非常感興趣，這是一件課本中從來不會教授的課程，而且日治時期戶籍謄本可以註記的事項很多，和現代戶籍謄本相較差異大，從這些記載的事項可以了解家族祖先過去的職業，並與爺爺奶奶或阿公阿嬤訪談得知的狀況來做一些印證。
和順國中學生張右勳說，日治時期戶籍謄本連女生是否有裹小腳都會記載，在訪談家族故事中，也可以打聽到一些小時候做過的事，爸媽還透漏了當年交往時浪漫的故事。
海佃國小學生薛允柔分享，透過家族樹的繪製知道了阿公和阿嬤的愛情故事，阿公年輕時身體差，看醫生都看不好而去問神，神明說有位女生喜歡阿公，並說出名字和地址，果真有這位女生且未嫁，「阿嬤就嫁給阿公了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言