日夜溫差大蔥蒜類紫斑病、黑腐病危害大 農友要注意防範

春節後日夜溫差大，今天氣象預報，日夜溫差高達10度。台南農改場表示，近期日夜溫差大，易有露水，偶有小雨或霧，濕度偏高，中南部產區蔥、蒜類作物發生紫斑病、黑腐病等真菌性病害，提醒農友注意田間狀況，加強防治。

研究人員蔡小涵指出，紫斑病病原菌孢子呈紫黑色，可危害蔥、蒜類作物，被害葉初期呈淡褐色小型病斑，漸擴大成紡錘狀，稍後凹陷為暗紫色紡錘型病斑，邊緣為淡紅色至淡紫色，外圍黃化，在病斑上產生黑色黴狀物之輪斑，病斑部位常因帶狀乾枯而由此部位凹折。

紫斑病原菌的分生孢子可經由氣流傳播，也能在種子上存活，或以菌絲和孢子在植株殘餘物內存活，當有雨水或持續性露水時就能侵入植物組織繁殖。

蔡小涵表示，黑腐病也是真菌性病害，與紫斑病不同處是其孢子顏色較黑，初期會在葉部造成白至黃褐色病斑、葉尖黃化乾枯等病徵，產孢後即可在患部看到黑色黴狀物，好發時期為冷涼潮濕氣候，因而中南部冬季早春時期要特別注意預防病害發生。

建議農友可於植株生長初期即施用中性化亞磷酸 800到1000倍稀釋液、增強植株對病害抵抗力，葉面噴施、一周1次，連續3次。