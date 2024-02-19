台南永康自行車道 機車擅闖就罰

台南永康區東橋一路的自行車與行人專用道設立逾20年，原規畫供學生騎腳踏車通學，但常見民眾騎機車違規通行，有居民認為自行車通行需求減少，盼開放讓機車通行，也有人喊話要保障行人和單車路權。市府表示，暫不會開放機慢車，會增設文字牌面提醒，並加強宣導勿通行，以免誤闖受罰。

此自行車與行人專用道原希望提供永康區尚頂、鹽行里的學生通學，鹽行國中創校後，學生騎車通勤需求降低，且尚頂里內工業區開發，許多大橋地區居民就直接騎機車通行，久而久之成為習慣。

有居民說，曾遇過行人走專用道時，竟被機車騎士狂按喇叭，要加強取締。警方近3個月機車違規行駛此專用道已取締7件，永康警分局表示，將加強巡邏及勸導，不遵守規定將開罰。

市府交通局表示，此地的車道寬度不足，僅規畫為自行車道，經會勘後，決定暫時無法開放機慢車通行，考量康橋大道鐵路平交道已開放通車，再增設文字牌面，提醒要遵循規定，告知機車應行駛正南三路平交道到東橋一路、或東橋一路平交道到正南三路。

市議員朱正軒建議，設置牌面前，可先試辦宣導，提醒機車騎士繞道而行，改善駕駛習慣；議員黃肇輝建議，即便設牌面來提醒，也要透過多方管道加強宣導。市府指出，會持續宣導。