水源不足農民無水可用 雲林742井今開工
近年枯水期旱象嚴重，雲林縣斗六市九老爺地區高度仰賴該地下水井抽水灌溉，因水源不足，灌區農民急需水井供應水源，農田水利署雲林管理處去年爭取到緊急抗旱井6口，今天位於斗六市久安北路的742號井開工，預計3月30日完工通水，維護農民灌溉權益。
因應氣候變遷嚴峻，農田水利署雲林管理處去年爭取緊急抗旱井6口，總經費2030萬元，其中嘉義大林496號井已出水灌溉，大埤405號井、斗南388號井也已完成，古坑360-1號井施工中，大埤136號井準備進場開工，斗六742號水井今日開工拜拜，立委劉建國、農田水利署雲林管理處溝埧站長林金充、水利小組長楊金聲等人敬備供品，祈求開工順利。
林金充表示，斗六大圳每年5月15日通水，所以斗六、斗南灌區一期作不供給地面水，只能仰賴地下水源補充灌溉，如仍不足，甚至要調度其他水源來補充，九老爺地區因之前仰賴其他抽水站的水源不足，農民急需水源，如今多了742號井，是一大助益。
劉建國表示，台灣以農立國，農民不能沒水，若沒水灌溉將是國安問題，他積極爭取全國140億元農田水利改善經費，其中雲林管理處從去年起分三年對灌區內18口地下水井進行改善，這代表工作量增加，他感謝管理處員工為農民攸關生計的大事努力。
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