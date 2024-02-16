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逢大潮東石碼頭就消失 嘉縣府自掏1510萬增高10月完工

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣東石鄉副瀨漁港碼頭及作業平台，逢農曆大潮時，就會發生海水溢漫淹過碼頭平台，如圖堤坊黑色處高度，長期危及漁民作業安全問題。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣東石鄉副瀨漁港碼頭及作業平台，逢農曆大潮時，就會發生海水溢漫淹過碼頭平台，如圖堤坊黑色處高度，長期危及漁民作業安全問題。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣東石鄉鰲鼓、副瀨及網寮等3漁港碼頭及作業平台，因地層下陷問題，逢農曆大潮時，就會發生海水溢漫淹過碼頭平台，長期危及漁民作業安全，為解決此問題，今天縣長翁章梁抵副瀨漁港現勘聽簡報，將採取由縣府自掏腰包以稅收超徵數支應1510萬元，來改善漁港環境，預計今年6月動工10月完工。

縣長翁章梁表示，鰲鼓及副瀨等二個漁港，是中央列冊的低利用度漁港，另網寮漁港南側作業平台則是位在漁港範圍外，因此無法爭取中央經費挹注改善，他深知這3個漁港有碼頭作業平台高度不足，危及漁民作業安全，即指示農業處規畫改善。

「大潮來，沒看到路怎麼走？」鰲鼓蚵農何金聰說，大潮時，整個平台都淹滿水，碼頭完全消失，漁民不得已都要冒險拿著長竹竿，撐著地面去探路，走下碼頭上船隻，長期都很危險。

漁業科長張建成表示，3處增高碼頭及平台改善工程，目前已辦理設計工作，預計在今年6月完成發包動工，10月底前完工，讓各碼頭高度可提升到暴潮位以上，讓漁民有安全作業環境。

縣議員黃嫈珺在場也指出，漁民向她反應鰲鼓、副瀨、網寮及白水湖導航燈壞掉，導致漁民都是摸黑出海，靠得全是經驗值，相當危險，盼增經費盡快設置完成。

對此科長張建成回應，前年導航燈已爭取到中央經費完成第一期改善，議員反應的4處漁港，他已跟東石漁會總幹事討論，並進行其他漁港是否有需求做盤點，將一併向中央爭取第二期的改善經費。

嘉縣議員黃嫈珺今天現勘也反應鰲鼓、副瀨、網寮及白水湖導航燈壞掉，導致漁民摸黑出海，靠得全是經驗值，相當危險，盼增經費盡快改善。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣議員黃嫈珺今天現勘也反應鰲鼓、副瀨、網寮及白水湖導航燈壞掉，導致漁民摸黑出海，靠得全是經驗值，相當危險，盼增經費盡快改善。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣長翁章梁今現勘東石鄉副瀨漁港，包括鰲鼓及網寮等3漁港碼頭及作業平台，縣府自掏腰包1510萬元，增高改善漁港環境，預計今年6月動工10月完工。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣長翁章梁今現勘東石鄉副瀨漁港，包括鰲鼓及網寮等3漁港碼頭及作業平台，縣府自掏腰包1510萬元，增高改善漁港環境，預計今年6月動工10月完工。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣東石鄉鰲鼓、副瀨及網寮等3漁港碼頭及作業平台，逢農曆大潮時，就會發生海水溢漫淹過碼頭平台，長期危及漁民作業安全問題。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣東石鄉鰲鼓、副瀨及網寮等3漁港碼頭及作業平台，逢農曆大潮時，就會發生海水溢漫淹過碼頭平台，長期危及漁民作業安全問題。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣東石鄉鰲鼓、副瀨及網寮等3漁港碼頭及作業平台，縣府自掏腰包1510萬元，增高改善漁港環境，預計今年6月動工10月完工。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣東石鄉鰲鼓、副瀨及網寮等3漁港碼頭及作業平台，縣府自掏腰包1510萬元，增高改善漁港環境，預計今年6月動工10月完工。記者呂慧瑜／攝影

地層下陷 東石 漁民 碼頭 翁章梁

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